Après le State of Play du 31 janvier pour la PS5 et un événement Xbox prévu la semaine prochaine (confirmé par Phil Spencer), c'est au tour de Nintendo d'avoir une belle surprise dans sa besace. Puisque visiblement un nouveau leak laisse à penser que le géant nippon a de très belles choses à annoncer. À quoi faut-il s'attendre exactement et sous quelle forme ?

Un Nintendo Direct pour bientôt

Selon les informations obtenues par le média Universo Nintendo auprès de sources ayant choisi de rester anonymes, la société devrait organiser sa traditionnelle présentation d'actualités via un Nintendo Direct la semaine prochaine, entre le 12 et le 15 février. On ne sait pas encore s'il s'agira d'un mini-événement ou de quelque chose de plus ambitieux. Pour le moment, Big N n'a pas confirmé l'information, mais généralement ce genre de fuite est rarement un hasard.

D'autant plus que cela coïncide avec les informations du journaliste Jeff Grubb, qui avait également annoncé en janvier un nouveau Nintendo Direct prévu pour le courant du mois de février. Nous avions pu vous relayer cette information sur Gameblog à l'époque.

Il n'en fallait pas plus pour que les fans commencent à spéculer sur les diverses possibilités que pourrait offrir un tel événement. Sur le forum ResetEra, où l'information a également été partagée, les joueurs parlent déjà (et avec humour) de la potentielle présence de la Nintendo Switch 2. Cependant, à moins d'une grosse surprise, il vaut mieux ne pas s'attendre à une telle annonce, car si cela avait été le cas, l'information aurait nécessairement fini par leaker. De plus, on imagine que la console aurait eu droit à sa propre bande-annonce, comme ce fut le cas à l'époque pour la première version. Bref, inutile de trop espérer à moins de vouloir être absolument déçu.

À quoi s'attendre ?

Certains supputent que Phil Spencer en personne pourrait apparaître pendant le live, pour faire suite aux annonces de son propre événement Xbox et dévoiler un ou plusieurs jeux Xbox à venir sur Nintendo Switch. En ce qui concerne les jeux, trois d'entre eux ressortent particulièrement des débats : Mario vs Donkey Kong, Princess Peach Showtime et Paper Mario : La Porte Millénaire. Les trois titres suscitent une grande attente, il y a donc de fortes chances que nous ayons le droit à une nouvelle vidéo de gameplay. Enfin, peut-on envisager l'arrivée de toutes nouvelles IP ?

De votre côté, à quoi vous attendez-vous ?