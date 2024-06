Le Nintendo Direct de juin 2024 nous a réservé bien des surprises. De jolies annonces viendront rythmer la fin 2024 ainsi que l'année prochaine, pour le plus grand plaisir des joueurs et des joueuses !

Après un Summer Game Fest 2024 aux conférences parfois inégales mais fort tout de même en annonces, Nintendo vient mettre le point final aux festivités de juin. Après avoir clairement déclaré que ce serait le dernier grand temps de parole autour des sorties de la Switch, Big N déballe de belles nouveautés au Nintendo Direct et annonce le retour de grosses licences. En 40 minutes, il a ainsi enchaîné des bandes-annonces qui devraient faire plaisir aux amateurs des mascottes de l'éditeur japonais, et même aux autres !

Ce qu'il faut retenir du Nintendo Direct

Comme souvent avec Nintendo, les remaster et autres portages sont de la partie. Toutefois, cela marque aussi le retour d'opus très appréciés, à (re)découvrir sur la Switch. On savait déjà qu'on reverrait l'attachant trouillard Luigi dans Luigi's Mansion 2 HD. On se réjouira donc davantage de voir Donkey Kong Country Returns arriver sur Switch. Et pour les amateurs du genre, des épisodes de Ace Attorney encore jamais sortis hors du Japon arrivent enfin chez nous. Côté RPG, c'est Dragon Quest qui s'annonce, par surprise, en trio !

Mais, plus que des remakes et remaster, des licences très populaires connaissent enfin de nouvelles itérations ! C'est le cas pour Mario et Luigi, qui a ouvert la conférence avec un tout nouveau RPG en binôme. Les deux frères nous invitent également à la fête pour un nouveau Super Mario Party. Mais, ce que les gens attendaient surtout... C'est un nouveau jeu The Legend of Zelda, qui promet de réaliser le rêve de nombreux fans, ainsi que le très attendu Metroid Prime 4, renommé Metroid Prime Beyond.

En parallèle, plusieurs jeux mineurs ont annoncé des mises à jour. C'est notamment le cas du très apprécié Disney Illusion Island, ainsi que de Nintendo Swtich Sports qui accueille une nouvelle discipline. Quatre nouveaux classiques ont également été annoncé pour le Nintendo Switch Online. Enfin, notons que deux licences associées habituellement à PlayStation se sont aussi montrées. On a aussi eu le plaisir de revoir LEGO Horizon Adventures, ainsi que de voir le félin Stray s'annoncer sur la console portable de Nintendo.

Toutes les annonces du Nintendo Direct de juin 2024

Mario et Luigi - L'épopée fraternelle

Nintendo World Championship : NES Edition

Fairy Tail 2

Fantasian Neo Dimension

Nintendo Switch Sports

Mio — Memories in orbit

Disney Illusion Island, un nouvelle mise à jour annoncée au Nintendo Direct

Hello Kitty Island Adventure

Looney Tunes: Wacky World of Sports

Among Us

Farmagia

Donkey Kong Country Returns HD

Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Funko Fusion

The New Denpa Men

Metal Slug Attack Reloaded

Darkest Dungeon II

De grands classiques arrivent dans le Nintendo Switch Online

Phantom Bravo: The Lost Hero

Marvel vs. Capcom Fighting Collection

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Just Dance 2025

LEGO Horizon Adventures

Stray

Tales of the Shire

Ace Attorney

The Hundred Line: Last Defense Academy

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Metroid Prime Beyond enfin dévoilé au Nintendo Direct

Retrouvez l'intégralité de la conférence Nintendo Direct