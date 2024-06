C’est l’un des grands absents du Summer Game Fest 2024. Chaque année, Nintendo esquive les festivités estivales officielles pour tenir sa propre conférence pré-enregistrée. Un événement incontournable pour les fans de la marque puisqu’il est (presque) systématiquement accompagné d’annonces fortes pour la Nintendo Switch. Après neuf ans de règne, la petite dernière de Big N abdiquera son trône d’ici avril 2025. L’éditeur avait cependant annoncé la couleur : oui, il y aura bien un Nintendo Direct en juin 2024, non, il n’y aura pas de Nintendo Switch 2. La communauté attend donc impatiemment une date pour le prochain événement, et il se pourrait qu’elle ait été dévoilée à l’avance.

Un Nintendo Direct la semaine prochaine ?

Toujours pas de date officielle à l’horizon pour le Nintendo Direct. Le mois dernier, Shuntaro Furukawa, président de la firme japonaise, a confirmé la tenue de son événement estival annuel pour ce mois de juin. Une conférence qui fera avant tout la part belle aux jeux qui accompagneront la Nintendo Switch vers la fin de son cycle de vie. La rumeur veut que Big N ait gardé sous le coude quelques cartouches, dont des remasters de Zelda Twilight Princess et Wind Waker, quand un certain Metroid Prime 4 se fait toujours désespérément attendre. Le calendrier de cette seconde moitié de l’année est en tout cas des plus flous pour la marque, mais le brouillard devrait se désépaissir très prochainement.

Les Nintendo Direct sont toujours des évènements.

Selon les sources de MrDry, un insider espagnol réputé au sein de la communauté pour certains de ses leaks avérés, le Nintendo Direct se tiendrait le mardi 11 juin 2024. La réputation de l’intéressé étant encore trop fraîche, les pincettes sont clairement de rigueur. Et quand bien même cette information serait juste, il faut s’attendre à tout avec Nintendo, qui n’a pas peur de repousser ses événements à plusieurs reprises comme ce fut le cas en 2021 par exemple. L’insider NatetheHate table quant à lui davantage sur la fin de mois, ce qui se rapproche davantage du calendrier des événements passés. Seule certitude : on aura une officialisation dans les jours qui viennent.

Ce nouveau Nintendo Direct devrait durer un peu moins d’une heure et fera la lumière sur ce qui sera certainement les derniers jeux du catalogue de la Switch. Il se murmure d’ailleurs qu’un certain Dragon Quest HD serait de la partie et que Square Enix aurait quelques annonces à faire en dehors du Summer Game Fest.