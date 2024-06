Le Summer Game Fest a animé ces derniers jours. L’événement a encore été le théâtre de belles annonces aussi bien du côté de PlayStation que de Microsoft. Seul Nintendo manquait à l’appel, l’éditeur japonais préférant faire bande à part loin des festivités estivales. Les rumeurs d’un Nintendo Direct se faisaient de plus en plus pressantes. C’est une évidence désormais, Big N a pris pour habitude de tenir un tel événement au mois de juin, pour faire un point sur les futures (et sans doute dernières) sorties de sa console. Les joueuses et les joueurs Nintendo Switch n’auront pas à attendre très longtemps pour découvrir les prochains jeux du catalogue, le nouveau Nintendo Direct a été officialisé.

Après les rumeurs, place à l’officialisation. L’éditeur japonais a confirmé la tenue de son Nintendo Direct estival ce mardi 18 février à 16h, heure française. Un événement qui fera la part belle aux jeux Nintendo Switch à venir pendant la seconde moitié de l’année. On devrait logiquement avoir de nouvelles exclusivités annoncées, que ce soit celles confectionnées par Big N que ses partenaires, comme de nouveaux portages. Le constructeur annonce néanmoins la couleur : il n’y aura aucune mention de la Nintendo Switch 2, ou quel que ce soit le nom de la successeure de l’hybride. Au moins c’est dit. Avec plus de 40 minutes au compteur, ce prochain Nintendo Direct s’annonce tout de même généreux en annonces. Alors, à quoi s’attendre ?

On vous voit vous hurler HOLLOW KNIGHT SKILKSONG et nous aussi on a envie d’y croire, mais il y a des candidats bien plus réalistes. La rumeur veut que Nintendo garde bien au chaud deux nouveaux portages : Zelda Twilight Princess et Wind Waker. Le bien informé Pyoro a sous-entendu d’ailleurs qu’un nouvel Ace Attorney serait annoncé pour l’occasion. Un certain Dragon Quest 3 HD-2D Remake devait donner des nouvelles prochainement, ce nouveau Nintendo Direct semble tout indiqué. Peut-être qu’un certain FF9 Remake s’officialisera enfin ? Les bruits de couloirs laissent également entendre que le fameux Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition pourrait se dévoiler très prochainement. On pourrait également avoir des nouvelles de Pokémon TCG Pocket, confirmé pour le courant 2024 aux dernières nouvelles ou encore de LEGO Horizon Adventures fraîchement annoncé. Ce Nintendo Direct devrait également accorder une place importante aux plus petites productions et notamment aux jeux indépendants. Rendez-vous demain pour découvrir les jeux qui viendront animer votre Nintendo Switch pour le reste de l'année.