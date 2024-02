Pour celles et ceux qui attendaient le prochain Nintendo Direct avec impatience, on a malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous. Ce n'est pas pour tout de suite.

Maintenant que le State of Play et l'événement prévu par Xbox sont passés, on est en droit de se poser une question. Où en est le prochain Nintendo Direct ? Pour beaucoup de joueurs, il n'y avait aucun doute à avoir : c'était pour février 2024. En soi, ce n'est pas dénué de logique, mais le problème, c'est que Big N n'a rien confirmé. Encore aujourd'hui, on est dans le flou le plus total. Néanmoins, on vient d'avoir une explication qui pourrait tout justifier. Cependant, elle risque de ne pas plaire à tout le monde.

Le Nintendo Direct repoussé à cause de Xbox ?

Aux dernières nouvelles, le média Universo Nintendo nous rapportait des informations plutôt croustillantes. Ses sources, qui avaient choisi de rester anonymes, parlaient d'un Direct pour cette semaine, qui serait diffusé entre le 12 et le 15 février. De même, Jeff Grubb, un insider avec des scoops plus ou moins fiables, mentionnait l'arrivée de cet événement pour le milieu du mois. Ceci dit, un rapide coup d'œil à la date du jour vous montrera que ça n'a finalement pas eu lieu, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais alors, est-ce qu'on nous a simplement menti ? Peut-être pas.

C'est Grubb en personne qui est revenu sur ses propos. Enfin, pas tout à fait. Selon lui, il y avait bel et bien un Nintendo Direct qui devait prendre place à la mi-février. Toutefois, les plans ont changé, et ce, pour une raison très simple. Xbox a fixé un rendez-vous le 15 février dernier, c'est-à-dire hier, pour faire le point sur sa vision de l'avenir et le futur de certaines de ses exclusivités. Visiblement, pour Big N, il ne fallait surtout pas diffuser un événement à cette date, ou même les jours d'après. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça pourrait expliquer bien des choses.

Je sais que personne ne veut entendre cela, mais tout comme lorsque la Reine est morte, c’est vrai : j’ai entendu plus tôt cette semaine qu’ils discutaient de déplacer le [Nintendo] Direct en raison de l'update prévue par Xbox.

L'événement bientôt de retour ?

Finalement, ça ne dispense pas Nintendo de repousser le Direct vers la fin du mois ou en mars 2024. On va tout de même éviter de trop s'avancer, puisqu'à l'heure actuelle, ça n'a même pas été validé par la firme. Mais imaginons qu'on ait droit à cette annonce, qu'est-ce qu'on pourrait voir lors de la diffusion ? Probablement Princess Peach Showtime et Paper Mario : La Porte Millénaire, mais ce ne sont que des exemples. On n'est pas forcément à l'abri d'une nouvelle IP dévoilée au grand jour. Bref, de nombreuses questions, peu de réponses, donc on espère en savoir plus dans les semaines qui viennent.