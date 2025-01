Selon toute vraisemblance, et probablement à la déception de certains fans, la Switch première du nom devrait être la star du prochain Nintendo Direct pour son chant du cygne avant l'arrivée de la Switch 2. Selon un leaker généralement bien informé concernant Big N, le géant japonais préparerait d'ailleurs une cérémonie d'adieu en apothéose pour sa console phare sortie il y a maintenant huit ans, avec notamment un ultime titre majeur.

Un beau chant du cygne pour le dernier Nintendo Direct de la Switch ?

Alors que Big N nous donne rendez-vous en avril pour voir ce que la Switch 2 a dans le ventre, et quels jeux accompagneront son lancement extrêmement attendu, la firme japonaise devrait respecter son calendrier annuel et tenir son premier Nintendo Direct de l'année en février. Celui-ci serait donc, potentiellement au grand dam de certains, exclusivement consacré à la Switch première du nom. Ce afin que celle-ci termine ses maintenant huit ans de règne en beauté. Les joueuses et joueurs auront donc droit à l'annonce de nouveaux jeux sur cette dernière, en attendant la sortie de sa petite sœur plus tard dans l'année.

Il semblerait toutefois que la vénérable Switch pourrait encore avoir droit à au moins un nouveau jeu majeur. Selon PH Brazil, leaker spécialiste de tout ce qui touche à Nintendo, le Nintendo Direct de février pourrait être le théâtre de l'annonce d'une « dernière exclusivité majeure d'une franchise adorée, mais un peu niche, pour la première Switch ». Il serait d'ailleurs bien question d'un tout nouveau jeu, et non d'un remake ou remaster.

Les potentiels candidats répondant à ces critères sont légion : Chibi-Robo, Golden Sun, ou encore Kid Icarus, entre autres possibilités. Mais un consensus semble avoir été trouvé autour de Star Fox, une licence iconique de Nintendo que l'on a pas revue depuis l'épisode Zero sur Wii U en 2016 et Star Fox 2 en 2017. Si un Nintendo Direct se tient bien en février, il ne faudra en tout cas pas attendre bien longtemps pour le découvrir. Il convient cependant d'attendre une confirmation officielle de Big N s'agissant de la tenue effective ou non de son prochain événement.

© Nintendo

Source : Famiboards