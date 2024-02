Il n'y aura jamais eu autant de cacophonie autour d'un Nintendo Direct. Différents insiders de confiance ont soutenu à plusieurs reprises qu'un événement aurait lieu en février. Au cours de cette présentation, Big N devrait apporter des détails sur des jeux Switch en provenance de « partenaires ». Ca peut vouloir dire tout et n'importe quoi, même si l'on table peut-être sur des gros titres que sur des softs indépendants, qui sont généralement mis en lumière à travers le format « Indie Word ». Mais à voir. Ce rendez-vous a t-il réellement des chances de se produire ce mois-ci ? C'est ce qu'on apprend dans un nouveau leak sérieux.

Le Nintendo Direct de février 2024 toujours d'actualité ?

Depuis plusieurs semaines, il y a une rumeur insistante sur un Nintendo Direct en février 2024. Un média avait entendu que la diffusion pourrait avoir lieu entre le 12 et le 15 février, tandis que Jeff Grubb s'était montré plus prudent. Le journaliste et insider n'avait pas de date de précise, autre que la simple fenêtre de mi-février. Pas de fumée sans feu ? Apparemment, oui quand même. Ce Nintendo Direct aurait bien dû sortir ce jeudi 15 février 2024, mais selon Grubb, le constructeur japonais a fait machine arrière. Le motif ? Suite aux rumeurs de plus en plus pressantes sur le portages d'exclus Xbox sur PS5 et Switch, la firme aurait préféré céder sa place et décaler sa présentation.

« Je sais que personne ne veut entendre cela, mais tout comme lorsque la Reine est morte, c’est vrai : j’ai entendu plus tôt cette semaine qu’ils discutaient de déplacer le Nintendo Direct en raison de l'update prévue par Xbox » a déclaré Jeff Grubb. Un retard léger ? Si l'on en croit Pyoro_X, oui. Mais qui est-ce ? Une personne mystérieuse qui s'est rarement trompée sur Nintendo, voire pas du tout, et qui a notamment révélé l'existence du Mario vs Donkey Kong.

On peut donc tendre l'oreille pour écouter ce que l'utilisateur a à dire, et selon lui, le nouveau Nintendo Direct arrive entre le 19 et le 23 février 2024. Et il ne s'arrête pas là. En réponse à un internaute, il dit ne pas être enthousiaste par cette future prise de parole. Des annonces décevantes ? Peut-être, il y aurait une chose attendue : la date de sortie de Penny's Big Breakaway. Un platformer 3D ultra coloré, idéal pour la console hybride de Nintendo, qui doit débarquer au cours de cette année.