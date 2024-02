Ce n'est plus un mirage, mais bien une réalité, la nouvelle présentation Nintendo Direct existe et s'est tenue à l'horaire prévu par la firme japonaise. Un « partner showcase » avec plus d'une dizaines d'annonces, et avant que la pression monte et que votre cœur ne s'emballe pour rien, non, il n'y a pas eu de révélations sur Hollow Knight Silksong. Mais si vous croyez encore au jeu après tout ce temps, vous pouvez encore y croire jusqu'en mars. Une rumeur déclare qu'un Indie World se tiendra dans ces eaux-là, et ce serait le moment opportun pour qu'il revienne. Bref, d'ici là, on vous parle des annonces concrètes du Nintendo Direct de février 2024.

Monster Hunter, South Park, Gundam et Rare sur Nintendo Switch

Et voilà ! Le Nintendo Direct n'était pas qu'une élucubration d'insiders. Alors que faut-il retenir ? On a une confirmation qui était inévitable, à savoir l'arrivée de jeux Xbox sur Switch. Ce ne sont pas des titres qui ont l'aura de Gears of War ou Halo, mais Pentiment va être porté le 22 février prochain. En parallèle, Microsoft prépare la sortie de Grounded, le jeu de survie multi à la sauce Maman, j'ai rétréci les gosses ! On a aussi eu Ender Magnolia : Bloom in the Mist qui est la suite du metroivania Ender Lillies. Et c'est toujours aussi beau.

Autre surprise, l'annonce de Gundam Breaker 4 par Bandai Namco. Un jeu Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC Steam qui plaira aux accrocs de gunpla puisque l'un des buts principaux sera de construire son mecha à partir d'un très grand nombre de kits de pièces. SEGA était aussi présent pour révéler la sortie en exclusivité Switch, en juin prochain, du nouveau Super Monkey Ball Banana Rumble. Mais ce n'est pas tout car la série spin-off Persona reviendra avec Shin Megami Tensei 5: Vengeance le 21 juin 2024. Une version actualisée qui comprend un récit inédit et qui sera disponible sur les autres plateformes (PlayStation, Xbox, PC).

Quand il n'y a plus de portages ou de remakes, il y en a encore. Kingdom Come Deliverance va tenter de tourner tant bien que mal sur Nintendo Switch dès le 15 mars 2024. Disney Epic Mickey: Rebrushed rejoint aussi la console dans l'année, tout comme le remake Monster Hunter Stories. Les fans de la Guerre des étoiles vont pouvoir se faire plaisir en apportant partout dans le monde certains des jeux les plus appréciés, à l'occasion de Star Wars Battlefront Collection.

Enfin, dans les moments à retenir, il y a aussi des surprises disponibles dès maintenant comme le jeu de plateforme Penny's Big Breakaway, la démo d'Unicorn Overlord ou encore des jeux Rare sur le Nintendo Switch Online.

Grounded - disponible le 16 avril 2024

Ender Magnolia: Bloom in the mist - disponible en 2024

Arranger: A Role-Puzzling Adventure - disponible été 2024

Démo d’Unicorn Overlord - disponible

Monster Hunter Stories - disponible été 2024

Disney Epic Mickey: Rebrushed - disponible en 2024

Shin Megami Tensei V: Vengeance - disponible le 21 juin 2024

Star Wars Battlefront Classic Collection - disponible le 14 mars 2024

South Park: Snow Day - disponible le 26 mars 2024

Sword Art Online Fractured Daydream - disponible en 2024

Gundam Breaker - disponible en 2024

Super Monkey Ball Banana Rumble - disponible le 25 juin 2024

World of Goo 2 - disponible le 23 mai 2024

Fantasy Life i : La voleuse de temps - disponible le 10 octobre 2024

Another Crab’s Treasure - disponible le 25 avril 2024

Penny's Big Breakaway - disponible maintenant

DLC Suika Game et mode multijoueur - disponible maintenant

Pepper Grinder - disponible le 28 mars 2024

Pocket Card Jockey: Ride On! - disponible maintenant avec une démo

Tales of Kenzera: ZAU - disponible le 23 avril 2024

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board - disponible le 26 avril 2024

Contra Operation Galuga - disponible le 12 mars 2024

Jeux Rare dans le Nintendo Switch Online - disponible maintenant

Pentiment - disponible le 22 février 2024

Kingdom Come Deliverance - disponible le 15 mars 2024

Endless Ocean Luminous - disponible le 2 mai 2024

Toutes les annonces en vidéos du Nintendo Direct (21 février 2024)

Gundam Breaker 4

Shin Megami 5 Vengeance

Monster Hunter Stories

Endless Ocean Luminous

Jeux Rare dans le Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Fantasy Life i : la voleuse du temps

Penny's Big Breakaway

Grounded

Super Monkey Ball Banana

La présentation complète Nintendo Direct du 21 février 2024