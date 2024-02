Microsoft a officiellement pris la parole sur les dernières rumeurs le jeudi 15 février à 21h, heure française. Phil Spencer et ses associés ont longuement discuté de la stratégie commerciale au cours d’un podcast qui était particulièrement attendu des plus fidèles joueurs Xbox. C’est justement à cette même date qu’un Nintendo Direct était pressenti. C’est une évidence désormais, Big N a pris pour habitude de tenir un tel événement au mois de février, pour faire un point sur les futures sorties de sa console. Plusieurs sources réputées s’étaient accordées sur cette date, mais la communication de Microsoft le même jour aurait poussé l’éditeur japonais à revoir ses plans. Les joueuses et les joueurs Nintendo Switch n’auront pas à attendre très longtemps, le nouveau Nintendo Direct a été officialisé.

La Nintendo Direct de février confirmé

Après les rumeurs, place à l’officialisation. Sur ses comptes officiels, l’éditeur japonais a confirmé la tenue d’un Nintendo Direct ce mercredi 21 février à 15h, heure française. Un événement qui fera avant tout la part belle aux productions des éditeurs tiers à venir durant la première moitié de l'année 2024, puisqu’il s’agira bien d’un Partner Showcase. Logiquement, cela devrait exclure les deux prochaines grosses exclusivités de la console, à savoir Mario vs Donkey Kong paru il y a quelques jours et Princess Peach Showtime, qui, on se doute bien, aura le droit à sa propre présentation tôt ou tard. Avec plus de 25 minutes au compteur, ce prochain Nintendo Direct s’annonce tout de même assez généreux en annonces. Alors, à quoi s’attendre ?

On a tous envie de hurler HOLLOW KNIGHT SKILKSONG ! Et si cette fois c’était la bonne ? On a bien le droit de rêver, non ? Le timing avec la prise de parole de Xbox plus tard peut laisser espérer une confirmation des rumeurs autour des sorties de Hi-Fi Rush et de Sea of Thieves sur Nintendo Switch, qui seraient deux des quatre productions de la marque qui seraient portées sur les consoles rivales. Pour le reste, comme à chaque Nintendo Direct, faudra s’attendre à des portages, des jeux indépendants et pourquoi une mise en lumière de futures sorties comme Open Roads, South Park: Snow Day! ou encore le prochain EA Originals, Tales of Kenzera: Zau. Ca et sans doute un petit shadow-drop pour marquer le coup. Difficile de faire des prédictions pour cette édition, dont le contenu n’a étrangement pas fuité du tout.

Une annonce autour de la Nintendo Switch 2 ?

Ce qui semble certain en revanche, c'est que la marque ne jouera pas toutes ses cartes avant la sortie de ses exclusivités les plus importantes. Les bruits de couloirs les plus récents évoquent une prise de parole plus importante dans le courant mars. Big N devrait profiter d’un Nintendo Direct plus conséquent pour annoncer la Nintendo Switch 2, ou quel que ce soit le nom du successeur de sa console hybride. La rumeur a cependant perdu de son poids avec les récentes révélations de plusieurs journalistes réputés, qui s'accordent à dire que l'éditeur a repoussé en interne la sortie de sa prochaine machine à 2025. Pour du concret, rendez-vous donc le 21 février à 15h sur les chaînes YouTube du constructeur.