Dans quelques semaines, les Game Awards, ses potentielles annonces et les rumeurs folles seront sur toutes les lèvres. D’ici là, les bruits de couloirs d’un Nintendo Direct ce mois-ci continuaient de faire le tour des forums spécialisés, comme souvent à cette période de l’année. Contre toute attente, la firme de Kyoto a bien annoncé une nouvelle présentation en direct, mais elle est très de ce à quoi vous vous attendiez.

Un nouveau Nintendo Direct annoncé

L’entreprise japonais reprendra officiellement la parole dès ce demain. Big N a récemment fait tous les gros titres en confirmant ce à quoi tout le monde s’attendait : la Nintendo Switch 2 sera rétrocompatible. Un soulagement pour celles et ceux qui souhaitent continuer à profiter de leur catalogue sur la nouvelle machine, qui tarde quant à elle à s’annoncer. Shuntaro Furukawa l’a redit, la successeur de la console aux quelque 146 millions d’exemplaires sera toujours annoncée d’ici mars 2025. Cependant, contrairement à ce que d’anciennes rumeurs laissaient présager, il faudra sans doute attendre l'année prochaine. Parce que oui, un Nintendo Direct aura bien lieu ce mardi 12 novembre 2024 à 8h00, heure française. Le programme sera cependant un peu spécial.

Nintendo ce n’est plus seulement des consoles et jeux, c’est désormais tout un écosystème, qui passe même par des parcs d’attractions. L'Universal Studios Japon a accueilli l’univers de Mario et ses amis en 2021, suivi de la Floride quelques années plus tard. Il a depuis été annoncé qu’il s’étendrait avec Donkey Kong Country, dont nous attentions toujours des nouvelles. Big N vous invitera donc demain à une visite guidée d'à peine une dizaine de minutes pour découvrir ces nouveautés . Le géant japonais tempère cependant les attentes, il n’y aura aucune annonce liée aux jeux vidéo ou à une éventuelle Nintendo Switch 2. Rendez-vous donc à cette adresse si vous souhaitez suivre cet événement ce soir.

Source : Nintendo