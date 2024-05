Le géant japonais a lâché ce matin deux énormes annonces : l'une sur la fameuse et tant attendue Switch 2, l'autre autour de son prochain et très surveillé Nintendo Direct. Demandez le programme !

Cela a également été confirmé à la suite de la publication des résultats financiers de la firme nippone. Ainsi, son prochain gros événement qu'est le Nintendo Direct est très proche. Vous vous en doutez forcément, il aura lieu durant une période très propice à des annonces fortes en termes de jeux vidéo.

Après un règne de neuf ans presque sans partage, la Nintendo Switch semble enfin prête à abdiquer son trône. Nous devrions ainsi enfin voir la fameuse et éternelle arlésienne qu'est la Switch 2 d'ici à avril 2025. Malheureusement pour les fans, elle ne fera pas d'apparition lors du prochain Nintendo Direct. Celui-ci se trouve une date toute proche, puisqu'il aura lieu le mois prochain, en juin. Un mois historiquement chargé en très belles annonces pour l'industrie vidéoludique. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le président du géant japonais, Shuntaro Furukawa.

Ici Furukawa, président de Nintendo. Nous annoncerons le successeur de la Switch au cours de cette année fiscale pour la première fois en neuf ans depuis que nous avons annoncé l'existence de la Nintendo Switch en mars 2015. Nous organiserons également un Nintendo Direct en juin pour annoncer la gamme de logiciels Switch pour le second semestre 2024, mais cela n’inclura pas le modèle successeur. Ne vous méprenez pas. Shuntaro Furukawa, président de Nintendo

Ainsi, le Nintendo Direct devrait se focaliser sur les jeux à venir sur la Switch actuelle. Nous ne sommes toutefois pas à l'abri de quelques surprises pour exciter les fans. Parmi les jeux les plus surveillés au sein des écuries de Big N, on retiendra notamment un certain Metroid Prime 4, presque attendu depuis aussi longtemps que la Switch 2. Il se pourrait toutefois que le géant japonais garde justement ce jeu sous le coude pour que Samus brille de mille feux sur une console qui s'annonce nettement plus puissante que sa vénérable grande sœur. Rendez-vous quoi qu'il en soit dans un petit mois pour voir ce que ce Nintendo Direct nous réserve. Nous serons évidemment alors sur le pont pour vous couvrir en au fil de l'eau les annonces les plus croustillantes. Rendez-vous est pris !