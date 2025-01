C'est en tout cas ce qu'a avancé le généralement très bien informé NateTheHate dans une longue et très instructive vidéo relative à ses prédictions 2025 pour Nintendo. Outre le sujet très brûlant de la Switch 2, celui-ci aborde bien d'autres thèmes comme les portages de jeux tiers tels que FF7 Remake et Rebirth ou encore Metal Gear Solid 3 Remake, et donc ce qui pourrait être présenté lors du prochain Nintendo Direct à venir.

Un prochain Nintendo Direct moins fou qu'espéré ?

Si l'on en croit d'insistantes rumeurs récentes, la Switch 2 devrait enfin faire l'objet d'une présentation officielle imminente. Après des mois de leaks et bruits de couloir, Big N devrait quoi qu'il en soit plus ou moins prochainement nous montrer ce que sa nouvelle console a dans le ventre. Si tel est le cas, on pouvait s'attendre à ce que le prochain Nintendo Direct soit l'occasion de présenter quelques-uns des jeux first-party disponibles à son lancement plus tard dans l'année (a priori aux alentours d'avril, aux dernières nouvelles).

Selon NateTheHate, il n'en serait malheureusement rien. Si l'on s'en tient au calendrier habituel de la firme nippone, sa prochaine conférence devrait se tenir courant février. D'après l'insider, il ne serait hélas question que de présenter des jeux pour la Switch actuelle, et non sa petite sœur. Il estime avec une certaine certitude que nous y verrons Kirby Planet Robobot, et peut-être des titres comme F-Zero GX ou le remake tant attendu de Fire Emblem 4. Ce Nintendo Direct devrait autrement mettre en avant des petits jeux cross-générations, toujours d'après ses prédictions.

Naturellement, il ne s'agit ici que de spéculations, à prendre donc avec de prudentes pincettes. Ceci étant dit, compte tenu de l'énorme succès de la Switch, il n'est pas étonnant que Nintendo entende encore la supporter un peu plus longtemps, en attendant que les joueurs aient fait la transition vers la Switch 2. Il faudra cependant être à l'écoute d'annonces officielles et a priori imminentes de la firme, ce tant concernant cette fameuse Switch 2 que le prochain Nintendo Direct à venir.

Source : NateTheHate sur YouTube