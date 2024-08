Alors qu'un Nintendo Direct s'est déjà tenu en juin, les rumeurs autour d'un nouvel événement imminent se font de plus en plus insistantes, à quoi s'attendre cette fois ?

Il se pourrait bien que, exceptionnellement, nous ayons droit à un nouveau Nintendo Direct peu de temps après le dernier, qui pourrait faire office de chant du cygne pour la Switch première du nom. C'est en tout cas un point sur lequel de nombreux leakers s'accordent, venant ajouter quelques crédits aux rumeurs circulant à ce sujet.

Un nouveau Nintendo Direct pour rendre hommage à la première Switch ?

En juin dernier, grossièrement dans le cadre du Summer Game Fest 2024, les utilisateurs de la Switch ont été gâtés par un Nintendo Direct riche en annonces fortes pour le reste de l'année 2024 et au-delà. Généralement, le géant japonais n'organise pas un autre événement de ce type seulement deux mois après le précédent. Piranha Plant Brazil, un leaker relativement fiable s'agissant de Big N, laissait toutefois entendre le contraire il y a quelques jours. Plus récemment, NateTheHate, un autre colporteur de rumeurs connu, s'est également fendu d'une déclaration concernant la tenue d'un Nintendo Direct à la fin du mois d'août.

Il ne s'agirait cependant pas d'un nouveau événement chargé en annonces comme le précédent. En lieu et place, ce nouveau Nintendo Direct devrait a priori se concentrer sur une ou plusieurs exclusivités à venir prochainement sur la Switch première du nom. Ainsi, nous pourrions en apprendre plus sur Zelda: Echoes of Wisdom, le premier jeu où nous incarnons véritablement la princesse d'Hyrule. Il se pourrait également que Mario & Luigi : L'épopée fraternelle ou Super Mario Party Jamboree aient droit à une tribune particulière.

La Switch 2 attend une fois encore sagement son heure

Il semble cependant improbable que ce nouveau Nintendo Direct nous permettre enfin d'en apprendre plus sur la très attendue Nintendo Switch 2. On sait qu'elle devrait être annoncé d'ici le 31 mars 2025, mais gageons que le géant japonais réserve cela pour plus tard, probablement vers la fin de l'année. Il faudra quoi qu'il en soit attendre une annonce officielle de Big N s'agissant de ce fameux a priori imminent Nintendo Direct.

