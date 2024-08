C'était une prise de parole particulièrement attendue. Après moult rumeurs, Big N a annoncé la tenue d’un Nintendo Direct précédé d’un Indie World. L’éditeur japonais avait d’emblée tempéré les attentes : pas de Nintendo Switch 2 à l’horizon, ni de productions maison. En résulte, une conférence en deçà des attentes malgré tout, avec une flopée de portages, de remasters et de compilations en tout genre. Voici le grand récap de toutes les annonces du Nintendo Direct d’août 2024.

Toutes les annonces du Nintendo Direct

Après une absence remarquée à la Gamescom 2024, Big N s’est décidé à communiquer sur les jeux qui accompagneront la Nintendo Switch lors de la fin de son cycle. Comme prévu, Zelda, Mario et Donkey Kong sont restés à la maison pour laisser les titres indépendants et les productions des partenaires à l’honneur. Il n’y a donc pas eu d’annonces fracassantes lors de ce Nintendo Direct, mais quelques jeux inédits ont bien été présentés. À commencer par Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, le nouvel épisode de la franchise qui s’annonce plus sombre que les autres entrées. Il faudra ressortir le chaudron dès début 2025. Côté sagas incontournables du Japon, la franchise Yakuza arrivera enfin sur Nintendo Switch dès le 25 octobre 2024, quand Tales of Grace F Remaster viendra célébrer les 30 ans de la licence le 17 janvier 2025.

Civilization 7 a également présenté son gameplay sur Nintendo Switch, Dragon Quest 3 Remake a dévoilé sa nouvelle classe jouable, quand la collection My Sims s’est officialisée après quelques malencontreux leaks. Côté indépendant, Balatro lancera aujourd’hui sa collaboration avec The Witcher 3 et quelques autres productions. L’excellent Sea of Stars a levé le voile sur ses deux DLC gratuits à venir, quand Neva, le nouveau jeu des créateurs de GRIS, a calé sa sortie le 15 octobre 2024. LEGO Horizon Adventures a bien fait une apparition éclair lors de ce Nintendo Direct, mais sa date de lancement n’a pas été officialisée. Pour rappel, Sony a vendu la mèche par inadvertance. Aloy arriverait sur Nintendo Switch le 14 novembre 2024. Voici toutes les annonces du Nintendo Direct d'août 2024, suivies de celles de l’Indie Showcase qui a réservé davantage de surprises :

Tetris Forever

Star Overdrive

Goat Simulator 3, disponible après le Nintendo Direct

SpongeBob Squarepants ™: The Patrick Star Game

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer annoncé au Nintendo Direct

Capcom Fighting Collection 2

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, trailer du Nintendo Direct

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars

DRAGON QUEST III HD-2D Remake

Castlevania Dominus Collection

Sid Meier’s Civilization VII, gameplay Nintendo Switch

Tales of Graces f Remastered

MySims – Cozy Bundle

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 & Security Breach - Ruin

Rune Factory: Guardians of Azuma annoncé au Nintendo Direct

Yakuza Kiwami – Nintendo Direct: Partner Showcase

Annonces de l'Indie World

Balatro x The Witcher 3 x Among Us et bien plus

Neva, le jeu des créateurs de GRIS

Moth Kubit

Coffee Talk Tokyo

Sea of Stars, deux DLC gratuits annoncés au Nintendo Direct

PowerWash x Shrek

Morsels, le nouveau jeu d'Annapurna

Peglin, le shadow drop du Nintendo Direct

Wobbly Life

PICO PARK 2, l'autre shadow drop du Nintendo Direct

Europa, le Zelda-like à la Ghibli

Cuisineer

Shovel Knight: Shovel of Hope DX

On Your Tail

METAL SLUG Tactics

Pizza Tower, encore un shadow drop au Nintendo Direct