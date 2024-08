La Gamescom 2024 a fermé ses portes après avoir accueilli quelque 350 000 visiteurs. L’événement a une nouvelle fois été riche en annonces, mais deux acteurs majeurs manquaient à l’appel : PlayStation et Nintendo. La rumeur court que les deux constructeurs auraient chacun une prise de parole conséquente dans les semaines voire les jours à venir. Les joueuses et joueurs Nintendo Switch n’auront pas à attendre longtemps avant de découvrir les jeux qui accompagneront la console hybride jusqu’à sa retraite bien méritée. Le nouveau Nintendo Direct a été officialisé.

Le Nintendo Direct d'août 2024 confirmé

Après les rumeurs, place à l'officialisation. Sur ses comptes officiels, l’éditeur japonais a confirmé la tenue d’un Indie World, suivi d'un Nintendo Direct ce mardi 27 août à 15h, heure française. Cet événement fera la part belle aux jeux à venir sur la console hybride en cette seconde moitié d’année et au-delà. On vous arrête tout de suite, pas de Nintendo Switch 2 à l’horizon, le constructeur ayant confirmé que la prochaine machine attendrait une autre occasion pour faire les présentations. Avec plus de 40 minutes au compteur, ce nouveau Nintendo Direct devrait malgré tout être généreux en annonces. Alors, à quoi s’attendre pour cette édition d'août 2024 ?

Quels jeux attendre ?

Ce Nintendo Direct étant avant tout un Partner Showcase, les chances de voir les prochaines exclusivités majeures de la Nintendo Switch se réduisent. Pas sûr donc que Zelda Echoes of Wisdom, Super Mario Party Jamboree et encore Mario & Luigi: Brothership profitent d’un joli coup de projecteur lors de l’événement. Les partenaires seront donc à l'honneur. On peut s’attendre à ce que Square Enix montre plus amplement ses prochaines cartouches sur la console, notamment Dragon Quest 3 HD-2D Remake ou encore FANTASIAN Neo Dimension, le dernier jeu du créateur de Final Fantasy. Est-ce que le fameux FF9 Remake se dévoilera enfin au grand jour ? On ne compte pas trop dessus.

SEGA pourrait de son côté en montrer plus sur Sonic x Shadow Generations, quand Sony pourrait accélérer la communication autour de LEGO Horizon Adventures. Ça et sans doute un petit shadow-drop pour marquer le coup. Difficile de faire des prédictions pour cette édition du Nintendo Direct, dont le contenu n’a pas fuité. Évidemment on a envie de crier à pleins poumons HOLLOW KNIGHT SKILKSONG ! Et si cette fois c’était la bonne ? On a le droit de rêver, même si la Team Cherry annonçait il y a encore quelques jours travailler d’arrache-pied sur son nouveau bébé.

