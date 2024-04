Alors que les étoiles semblent enfin toutes alignées, il se pourrait bien que la prochaine conférence Nintendo soit enfin l'occasion d'en apprendre plus sur ce jeu extrêmement attendu.

Chaque fois que Nintendo annonce un nouveau Indie World, les fans attendent comme le messie Hollow Knight Silksong. Mais au vu des développements récents, leur vœu le plus cher pourrait bien cette fois devenir réalité. Verdict très bientôt !

L'événement Nintendo qui ravira enfin les fans d'Hollow Knight Silksong ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que les fans d'Hollow Knight Silksong surveillent au grain le prochain Nintendo Direct dédié aux jeux indépendants. Rappelons que c'est lors d'un tel événement que la suite d'un des meilleurs metroidvania de tous les temps a été annoncée. Pendant des mois, leurs espoirs ont toutefois systématiquement été déçus. Mais comme on dit : l'espoir fait vivre, et cette maxime pourrait cette fois se vérifier. Nintendo a en effet annoncé un Indie World surprise d'une durée de 20 minutes qui se tiendra... demain à 16 heures chez nous ! Le moment que tous les fans attendaient tant serait-il enfin arrivé ?

Hollow Knight Silksong a en effet fait régulièrement parler de lui ces derniers temps. Il est notamment apparu en catimini sur différentes boutiques comme le Microsoft Store ou Steam. Plusieurs organismes de classification ont également rendu leur verdict le concernant. L'un des derniers pays ne s'étant pas prononcé l'a fait début avril. L'organisme australien, pays australien du studio indépendant Team Chery, a ainsi été l'ultime obstacle à la sortie de la suite d'Hollow Knight.

Hornet est-elle enfin prête à frapper ? © Team Cherry

Après cinq ans d'attente, enfin la consécration ?

Pour rappel, Hollow Knight Silksong a été annoncé en 2019, deux ans après la sortie de son illustre aîné. Il fut un temps, sa sortie était prévue pour début 2023. Mais les ambitions de Team Cherry autour de sa prochaine création nécessitaient visiblement plus de temps que prévu. Le studio indépendant australien s'est ainsi muré dans le silence pour se concentrer pleinement sur cette tâche visiblement colossale.

En prenant en compte tous les développements récents et une certaine timidité de la Team Cherry, le prochain Nintendo Indie World pourrait être enfin le moment pour Hornet de briller. Espérons pour les fans qu'ils auront enfin la date de sortie qu'ils rêvaient de connaître depuis si longtemps pour Silksong. Rappelons que cette suite extrêmement attendue arrivera... quand elle arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.