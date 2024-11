On le sait, le jeu vidéo est un univers souvent influencé par des enjeux politiques, et les productions Nintendo n'y échappent pas. Dans ce contexte particulier, la Chine reste un pays où il est très difficile de manœuvrer. Cela a conduit à une décision radicale qui risque de laisser des millions de joueurs orphelins.

Nintendo en Chine, c'est le début de la fin

Nintendo a annoncé une nouvelle qui risque de bouleverser les joueurs chinois. D’ici 2026, l’eShop de la Nintendo Switch et tous les services en ligne associés fermeront leurs portes en Chine. Cette décision, communiquée par Tencent, partenaire de Nintendo dans le pays, marquera la fin d’une époque pour les fans de la console sur ce marché.

La fermeture de l’eShop commencera le 31 mars 2026. À partir de cette date, il ne sera plus possible d’acheter des jeux ou des logiciels numériques sur la boutique en ligne. Quelques semaines plus tard, le 15 mai 2026, les choses iront encore plus loin. Les joueurs ne pourront plus télécharger de jeux, de DLC ou même utiliser des codes de téléchargement. Tous les services en ligne liés à la Switch seront alors définitivement coupés.

Des jeux gratuits pour adoucir la transition

Pour limiter la déception des joueurs, Nintendo a prévu une offre spéciale. À partir du 27 novembre 2024, et jusqu’au 31 mars 2026, les propriétaires de Switch avec un compte WeChat actif pourront télécharger gratuitement jusqu’à quatre jeux parmi une liste variée.

Parmi les titres proposés, on retrouve des classiques comme :

Super Mario Odyssey

Mario Kart 8 Deluxe

New Super Mario Bros. U Deluxe

Super Mario Party

Mario Tennis Aces

Kirby Star Allies

New Pokémon Snap

Pokémon Let’s Go! Pikachu et Let’s Go! Eevee

D’autres jeux, comme Dr Kawashima’s Brain Exercises, s’adressent aussi à ceux qui recherchent une expérience plus légère ou éducative. Une initiative qui pourrait bien alléger la frustration des joueurs concernés.

Pourquoi cette décision ?

La Chine est un marché particulier pour l’industrie du jeu vidéo. Bien qu’immense, il est aussi fortement réglementé. Les lois locales imposent des restrictions strictes sur le contenu des jeux, leur distribution et leur consommation. Pour Nintendo, maintenir ses services dans un tel environnement représente un défi de taille. De plus, la Nintendo Switch, sortie en 2017, approche de la fin de son cycle de vie.

