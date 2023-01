Il a été révélé à travers la découverte d'un dépôt de brevet américain publié il y a peu que Nintendogs, le jeu culte de Nintendo pourrait revenir très bientôt, très certainement sur les appareils mobiles. Le dit brevet est d'ailleurs consultable dans son intégralité via ce lien. Il n'y a donc rien de réellement secret puisque cela provient du site du gouvernement américain.

Nintendo mise à nouveau sur Nintendogs ?

Il y encore peu de temps, Nintendogs était l'un des jeux de détente les plus emblématiques de chez Nintendo. Sorte de Tamagotchi géant nouvelle génération, il offrait aux joueurs la possibilité de lancer des balles pour leurs chiens et de les toiletter pendant des heures. Un véritable simulateur pour s'occuper d'un chien en somme, sans les inconvénients (et les avantages). Il était même possible de parler avec eux via le microphone de la Nintendo DS ainsi que d'interagir avec les animaux de vos amis. Bref un titre tout mignon véritablement tout public qui pouvait plaire à tout le monde, et cela indépendamment de votre âge ou de votre expérience dans le jeu vidéo.

Extrait du brevet

Dans le brevet visible dans le lien ci-dessus, une documentation permet notamment d'admirer des images conceptuelles et une vingtaine de pages de texte qui décomposent les rouages ​​​​du jeu. Si pour l'heure il n'y a rien d'officiel, le constructeur japonais pourrait annoncer tout cela dans le courant de l'année. Un retour en grande pompe d'un classique Nintendo sur mobile, c'est tout de même une bonne nouvelle.

On se souvient notamment des jaquettes pour les différentes éditions, toutes plus mignonnes les unes que les autres. Un véritable régal pour les amoureux des animaux avec notamment plusieurs races disponibles.