Nintendo a la dent dure. On ne joue pas comme on veut avec les personnages de Big N et la multinationale japonaise compte bien le rappeler en faisant retirer du contenu d'un énième jeu.

Une fois n'est pas coutume, Nintendo monte sur ses grands chevaux. Certes, l'an dernier, le géant japonais avait remporté un procès d'exception contre le piratage. Mais il est surtout réputé pour monter au front contre l'utilisation de ses propriétés intellectuelles des tiers sans accord préalable. Alors Big N n'a pas hésité et a encore frappé.

Depuis des années, Nintendo est parti en guerre pour la protection de ses droits d'auteur (ou, pour être précis, de ses DMCA). Ainsi, l'éditeur et consolier s'est attaché à faire tomber toutes les créations non-autorisées qui exploiteraient ses personnages, design et autres contenus lui appartenant. On se souvient, parmi tant d'autres du cas Maricar. Depuis hier, nous pouvons ajouter un autre jeu à la liste des victime de Big N.

Un jeu Steam très apprécié dans le viseur de Nintendo

Ce sont des milliers de contenus qui sont voués à disparaître du Steam Workshop de Garry's Mod. Ce jeu bac-à-sable laissant une liberté quasi totale à ses utilisateurs était remplis de mods mettant en scène des recréations de Mario, Luigi, Zelda, Kirby et autres mascottes de Nintendo.

Le studio Facepunch a annoncé la nouvelle directement sur la page Steam du jeu. Soulignant la disparition de certains contenus lié à Nintendo, il déclare que celle-ci émane directement de la demande de l'éditeur japonais. Mais il la joue fair-play, reconnaissant que « c'est assez juste. Il s'agit du contenu de Nintendo et ce qu'ils autorisent ou n'autorisent pas est de leur ressort ».

© Facepunch Studios.

En ce sens, le studio dit vouloir respecter cette demande. Autrement, il tient de noter que c'est un procès en bonne et due forme qui l'attendrait au tournant. Et, compte tenu des précédents, Nintendo ne lâcherait pas l'affaire. Ça pourrait couter cher à Facepunch de vouloir tenter une rétention.

Toutefois, cela va prendre du temps pour retirer l'intégralité du contenu problématique. Le studio rappelle que ce sont vingt ans de création qui sont en train de partir en fumée. Alors, pour les soutenir dans ce processus de longue haleine, il sollicite la bonne volonté des joueurs et joueuses : « Si vous voulez nous assister en supprimant vos téléchargements liés à Nintendo et en ne les téléchargeant plus jamais, cela nous serait d'une grande aide ».

C'est une page qui se tourne pour Garry's Mod. Évidemment, les mods du jeu ne reposaient pas que sur les créations de Nintendo, mais avec des milliers d’occurrences, on ne peut nier qu'elles avaient une forte prégnance dans l'imaginaire de sa communauté. Celle-ci devra malheureusement piocher ses inspirations ailleurs dorénavant.