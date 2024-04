C’est avec surprise que Nintendo a annoncé hier son Nintendo Indie World, un livestream consacré à la scène indépendante. Une vingtaine de minutes chargées en annonces avec à la clé de très jolies pépites qui s’annoncent tantôt rafraîchissantes, comme Europa, tantôt hilarantes comme Antonblast. En revanche, le grand favori de l'évènement était une nouvelle fois absent, il commence sérieusement à se faire attendre.

Une tonnes d'annonce au Nintendo Indie World

Oui, tout le monde attendait Hollow Knight Silksong de pied ferme d’autant que dernièrement, les choses s’activent concernant le jeu. Ce nouveau Nintendo Indie était donc vivement surveillé rien qu’à cause de ça et finalement le soufflé est retombé à vitesse grand V. En guise d’annonce ultime, c’est le nouveau jeu de la franchise SteamWorld qui a clôturé l’événement. Steamworld Heist aura en effet le droit à une suite, c’est une excellente nouvelle et les fans seront certainement ravis, mais tout le monde attend des nouvelles de Silksong.

En somme, ce nouvel événement Nintendo fut bref, mais intense. Le stream a enchaîné les présentations et les annonces, que ce soit pour une première découverte, soit pour annoncer une date de sortie. On aura notamment pu voir plusieurs hits attendus comme Cat Quest 3 ou encore Antonblast mais également quelques futures petites pépites comme par exemple Europa, LE jeu a retenir de cet évènement.

Toutes les annonces du Nintendo Indie World du 17/04/2024

Little Kitty : Big City - 9 mai 2024

- 9 mai 2024 Yars Rising - courant 2024

- courant 2024 Refind Self : the Personality Test Game - Eté 2024

- Eté 2024 Sticky Business - disponible dès aujourd'hui avec son DLC

- disponible dès aujourd'hui avec son DLC Antonblast - 12 novembre 2024 - Démo disponible dès aujourd'hui

- 12 novembre 2024 - Démo disponible dès aujourd'hui Valley Peaks - courant 2024

- courant 2024 Lorelei and The Laser Eyes - 16 mai 2024

- 16 mai 2024 Europa - courant 2024 - Démo disponible aujourd'hui

- courant 2024 - Démo disponible aujourd'hui Les Tortues Ninja : Le Destin de Splinter - juillet 2024

- juillet 2024 Cat Quest 3 - 8 aout 2024 - Démo disponible aujourd'hui

- 8 aout 2024 - Démo disponible aujourd'hui Stitch. - disponible dès aujourd'hui

- disponible dès aujourd'hui Bzzzt - été 2024

- été 2024 SCHiM - 18 juillet 2024

- 18 juillet 2024 Animal Well - 9 mai 2024

- 9 mai 2024 Duck Detective : The Secret Salami - 23 mai 2024

- 23 mai 2024 Another Crab's Treasure - 25 avril 2024

- 25 avril 2024 Steamworld Heist 2 - 8 aout 2024

Pour revivre l'intégralité de l'évènement et vous faire un avis sur les quelques jeux présentés, on vous laisse ici la rediffusion complète.

Découvrez Europa, le Zelda like aux airs de Ghibli

Mais c’est surtout sur la fin que le show nous a régalés avec un nouveau visuel d’Europa par exemple, un jeu ultra frais à mi-chemin entre un Ghibli et un Zelda Breath of the Wild. On y incarnera un jeune garçon devant traverser de vastes étendues afin de résoudre le mystère de civilisations disparues et bien plus encore. Si le soft a plusieurs fois été présenté, nous n’avions jusqu’ici que peu de nouvelles. Europa a profité de ce nouveau rendez-vous pour nous rappeler qu’il arrivait prochainement sur Nintendo Switch, mais la vraie bonne nouvelle, c’est surtout que le jeu s’offre une démo qui sera disponible dans les prochaines heures.