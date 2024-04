Un constructeur, quel qu'il soit, ne soutient jamais ses machines éternellement. C'est triste pour les joueurs qui découvrent d'anciennes plateformes ou qui jouent toujours sur celles-ci, mais c'est malheureusement comme cela. Et avec l'avènement du jeu en ligne, PlayStation, Xbox ou Nintendo ont pris le pli d'arrêter les serveurs de jeux s'ils n'étaient pas suffisamment peuplés, et de mettre fin aux services des consoles. Et c'est justement ce qui s'est produit il y a quelques heures pour Big N. Deux consoles, dont une mythique, ont tiré un peu plus leur révérence.

Impossible de jouer en ligne sur Nintendo 3DS et Wii U

Cela fait maintenant de longs mois que Nintendo prépare ses utilisateurs à l'inévitable, la mort des consoles 3DS et Wii U. En début d'année, la firme japonaise a commencé par supprimer l'accès au web sur ces deux machines. Une première étape relativement mineure dans l'arrêt progressif des fonctionnalités en ligne de ces plateformes. Mais comme annoncé il y a quelque temps sur le portail officiel du constructeur, les services en ligne ont pris fin ce mardi 8 avril 2024 sur Nintendo 3DS et Wii U. « Au 8 avril 2024, le jeu en ligne et d'autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données » (via Nintendo France).

Un événement qui a été immortalisé sur la Toile par les internautes. « Repose en paix Nintendo Network. Merci pour ce nombre d'heures incalculable de fun et de connexion avec des tonnes d'amis » écrit non_one-c sur X. Des messages de ce type, il y en a des dizaines et des dizaines. Les joueurs ont été présents jusqu'au bout, comme en témoigne un autre utilisateur qui s'est filmé alors qu'il était en train de faire une partie de Mario Kart 7 sur la portable. « J'ai enregistré le moment où le multijoueur de la 3DS s'est arrêté, et de quelle manière ! J'étais en train de faire une course sur le circuit Rainbow Road, et j'étais à deux doigts de la finir. Longue vie au Nintendo Network » a déclaré jrmy67 sur X.

Le dataminer OatmealDome était aussi de la fête. « C'est la fin des serveurs en ligne sur Wii U et 3DS (au moins pour moi). Certaines personnes sont encore connectées, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne soient déconnectées. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus sur Twitch ».

La Banque Pokemon et Poké transfert font de la résistance

Cette fois, tous les services en ligne de la 3DS et de la Wii U sont indisponibles... ou presque. S'il est effectivement impossible d'exploiter le multijoueur, vous pouvez toujours retélécharger vos jeux achetés, vos DLC ou des mises à jour. En revanche, le constructeur prend bien le soin de préciser que tout cela est possible « dans l'immédiat ». En d'autres termes, l'entreprise se réserve le droit de réellement tout arrêter à un moment donné. Ce qui ne manquera pas de relancer le débat sur la préservation des jeux vidéo. La fonctionnalité StreePass, qui est disponible en local avec plusieurs consoles 3DS, est également encore accessible.

L'autre bonne nouvelle, malgré la mort de ces services en ligne, concerne les fans de Pokemon. Nintendo a reconfirmé que la Banque Pokémon, qui permet de stocker 3 000 créatures sur le cloud, était aussi encore disponible. Même si Big N affirme que « cela pourrait également changer plus tard », pour l'instant, vous pouvez en profiter. Et c'est pareil pour le Poké Transfert qui facilite le transfert de Pokémon depuis certains jeux, vers la la Banque Pokemon. En tout cas, c'est bel et bien la fin d'une ère pour l'une des consoles les plus populaires de l'histoire, la 3DS, et pour une machine qui n'a pas été le succès escompté, la Wii U.