Ça fait un moment que la licence Ninja Gaiden n'est pas réapparue sur le devant de la scène, même si les fans le réclament depuis des années. Mais à la surprise générale, la franchise est arrivée dès le lancement de la cérémonie des Game Awards 2024 avec une énorme annonce aussi inattendue qu’alléchante.

Un nouveau Ninja Gaiden annoncé à la surprise générale

Oui, Ninja Gaiden est bien de retour, mais pas comme vous l’imaginez. Pas de jeu à la troisième personne comme les précédents épisodes, mais un jeu en 2D tout en pixel art. (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) et le studio The Game Kitchen (la série Blasphemous) ont décidé de relancer la licence avec un jeu d’action plateforme qui s’annonce d’ores et déjà extrêmement séduisant. L’ADN de la saga semble intact bien que l’on pourra incarner un tout nouveau personnage, Kenji Mozu, jeune ninja du clan Hayabusa qui entamera son propre voyage après le départ de Ryu en Amérique. Oui, c’est donc canon.

Kenji se retrouvera confronté à une armée de démons bien décidés à corrompre le monde une fois de plus. Le studio Game Kitchen, déjà bien rodé avec Blasphemous, nous sert ici un pixel art de qualité, fin et détaillé pour ce nouveau Ninja Gaiden. Les premières images de gameplay nous dévoilent un jeu extrêmement dynamique qui fera la part belle à l’action et, on l’espère, à l'exigence dans la foulée.

Ninja Gaiden Ragebound est attendu pour l’été 2025 sur PS5, Xbox Series et PC