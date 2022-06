Au milieu de quelques grosses annonces, le Summer Game Fest 2022 a également donné la parole aux studios indépendants. Parmi eux Inflexion Games, l’entreprise fondée par Aaryn Flynn l’ancien patron de BioWare qui a fait ses armes sur Mass Effect. Elle est venue présenter son premier jeu : Nightingale.

Nightingale remontre sa jolie bouille et ses mécaniques

Quand quelques vétérans de BioWare se réunissent pour créer un nouveau jeu à l’époque victorienne, ça donne Nightingale. Un titre à l’esthétique particulièrement aguicheuse qui mêle craft et survie et qui est passé sous le pavillon Tencent depuis son annonce aux Game Awards 2021. En attendant sa sortie en accès anticipé sur PC dans le courant de l’année et quelques bêta fermées dans les mois à venir, Inflexion Games a dévoilé une nouvelle bande-annonce du jeu au Summer Game Fest 2022.

En plus de mettre en avant la jolie direction artistique du jeu, le trailer met avant tout l’accent sur les Realm Cards. Ces ressources permettront aux joueurs de modifier les attributs de chaque portail, menant vers de nouveaux mondes générés de façon procédurale. Plus concrètement, cette mécanique permettra de modifier les conditions de jeu, dont les monstres, les environnements, les ressources ou les défis. De quoi façonner son propre royaume en somme.

Le trailer rappelle d’ailleurs que le craft sera une partie intégrante du jeu et surtout que Nightingale sera jouable aussi bien en solo qu’en coopération. Pour mémoire, le titre met en scène des Fae, des créatures cauchemardesques qui menacent le reste de l’humanité. Les survivants sont contraints de restaurer des portails magiques dans le but de visiter des royaumes plus dangereux les uns que les autres à mesure qu’ils s’approchent de leurs terres.