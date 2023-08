Nightingale, c'est le nouveau jeu des vétérans de BioWare. Mélangeant survie et craft, son gameplay est plus que prometteur, comme le montre cette vidéo dévoilée lors de la Gamescom.

Le studio Inflexion Games a été fondé par nul autre que Aaryn Flynn, l’ancien patron de BioWare. Ce dernier a notamment travaillé sur la licence Mass Effect et aujourd'hui, il planche sur Nightingale, un jeu de survie et de craft bac à sable qui a été introduit lors du Summer Game Fest 2022. Il est maintenant de retour à l'occasion de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2023 avec du gameplay et des beaux visuels.

Nightingale, un univers envoûtant ?

L'intrigue de Nightingale se déroule à l'époque victorienne et met le joueur, un Monderrant, face à des créatures terrifiantes baptisées Fae. Celles-ci représentent une menace pour l'humanité il faut donc les exterminer. Pour ce faire, et comme on peut le voir dans cette nouvelle bande-annonce, on va voyager entre les dimensions grâce à des Realm Cards. Une fois utilisé, cet objet va modifier les attributs d'un portail mystique qui mènera alors à un autre monde généré de façon procédurale. Il faut ensuite survivre dans cet environnement hostile avec toute une panoplie offensive qu'il est possible d'apprécier avec ce trailer inédit.

Toutefois, comme nous l'avons déjà précisé, Nightingale n'est pas seulement un jeu de survie. On peut crafter des objets ou des bâtisses imposantes, mais également cuisiner, enfin bref, on se construit son petit chez-soi. Si cela paraît fastidieux à accomplir en solo, le jeu propose aussi de la coopération via un monde partagé en ligne. Dans cette nouvelle séquence de gameplay, nous pouvons voir tous ces éléments mis en commun à travers des séquences de combat et d'exploration qui font rêver. Nightingale sera en accès anticipé dès le 22 février 2024 . Il sera disponible sur Steam et l'Epic Games Store.