Ce n’est pas la première fois que Rainbow Six Siège dans la collaboration, comme il y a déjà été le cas avec Rick & Morty ou encore Splinter Cell par exemple. Et plus globalement, la pratique est courante, en témoigne le mode CODBall de Call of Duty Modern Warfare 2 pour surfer sur la popularité de footballeurs célèbres le temps du mondial. Mais parfois, ces crossovers sont… disons… un peu gênants, bien que certains fans soient assurément ravis.

NieR Automata X Rainbow Six Siege, c'est spécial

C’est encore une fois le cas ici avec Rainbow Six Siège qui nous sort un nouveau skin NieR de sa manche. Après un skin sur Maverick un poil surprenant, c’est au tour de Iana d’avoir le droit à sa tenue exclusive aux couleurs de 2B, l’une des protagonistes clé de NieR Automata. Le hic, c'est qu'encore une fois le skin ressemble davantage à un cosplay de la JapanExpo qu’à une véritable mise en valeur des deux personnages. En tout cas, cette collaboration fait rire et il suffit de jeter un œil aux commentaires sous le tweet de l’annonce pour s’en rendre compte.

Ce nouveau pack Elite pour Iana comprendra donc un skin légendaire 2B, des camouflages d'armes et quelques autres objets cosmétiques.