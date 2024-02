Avec près de 8 millions de ventes à son actif, aidées par sa sortie sur Nintendo Switch, NieR Automata a réussi à faire connaître l’univers de NieR, créé par Yoko Taro. À la suite de son succès, l’action RPG édité par Square Enix a eu le droit à de nombreuses adaptations. Les fans ont notamment eu certains romans qui ont adapté le titre. D’autres se sont concentrées sur des parties un peu plus oubliées du lore. On peut également évoquer la pièce de théâtre YoRHa, qui a été retravaillée en manga. En 2023, c’est un animé du studio A-1 Pictures qui a beaucoup fait parler de lui et qui réserve encore des surprises.

Des nouvelles de l’anime NieR Automata

Après une première partie à la production très compliquée, l’animé NieR Automata Ver1.1a revient pour une suite. Elle a été dévoilée à l’occasion de la sortie du Blu-ray et du DVD des épisodes 1 à 12, au côté d’une bande-annonce. Tout comme pour la première saison, la série devrait adapter les événements du jeu vidéo, en intégrant potentiellement des éléments de l’univers étendu, mais toujours en restant proche du travail de Yoko Taro. On retrouvera donc les androïdes 2B et 9S, sur une planète Terre devenue déserte. Alors que les derniers humains se sont réfugiés sur la Lune, les machines se multiplient. Nos héros, ainsi que l’organisation YoRHa constituent l’ultime espoir de l’humanité pour combattre ces robots.

Pour ceux qui découvrent l’univers avec cette adaptation, il faut préciser que le jeu NieR Automata a une structure narrative très particulière, car le titre possède 26 fins (une pour chaque lettre de l’alphabet). Si la plupart n’ont pas spécialement d’impact sur le scénario, cinq influencent directement le dénouement du soft. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore quelle direction prendra la production d’A-1 Pictures.

Une production compliquée

On vous le disait, la première partie de l’anime de NieR Automata a eu un développement compliqué en cours de route. On espère que cette saison 2 ne subira pas les mêmes problèmes. La diffusion s'est arrêtée deux fois entre février 2023 et juillet 2023, à cause du Covid 19. Bien que les vagues les plus importantes de la maladie soient derrière nous, elle continue de se propager et d’handicaper les productions. Cela arrive surtout lorsqu’elles sont réalisées à flux tendus ; c’est-à-dire en parallèle de leur diffusion.