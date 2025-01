En 2024, NieR Automata a encore explosé un record avec plus de 9 millions d'exemplaires vendus en physique et en dématérialisé. Ces nouveaux chiffres de vente montrent que le jeu se vend très bien, même plus de 7 ans après sa sortie sur PS4, Xbox One et PC, et que Square Enix peut miser sur la franchise à l'avenir. Et ça tombe bien car des millions de joueuses et joueurs aimeraient bien un nouveau jeu. Un souhait qui pourrait bien être exaucé dans les prochaines semaines ou mois à venir.

Une annonce de NieR 3 dès 2025 ? Il y a du teasing dans l'air !

Le producteur de la franchise NieR, Yosuke Saito, ainsi que le créateur Yoko Taro sont plutôt taquins et semblent jouer avec les nerfs des fans depuis plusieurs mois. L'an passé, une déclaration énigmatique de Saito-san a particulièrement mis le feu aux poudres. « Cela fait maintenant quelque temps que je parle de mon envie de faire quelque chose avec Yoko et [Keiichi] Okabe (ndlr : le compositeur de la série). J'aurai des choses plus concrètes à dire dans un avenir relativement proche. Il se peut que ce soit NieR, il se peut que ce ne soit pas NieR (rires). C'est à peu près tout ce que je peux dire pour le moment ». Et si ce n'était pas des paroles en l'air finalement ? NieR pourrait vous préparer une jolie surprise.

Lors de l'expression de ses vœux auprès du site japonais 4Gamer, Yosuke Saito a laissé entendre que NieR 3 pourrait être annoncé à l'occasion du quinzième anniversaire de la franchise. Soit dès cette année puisque le premier épisode - Replicant ou Gestalt en fonction de la version - est sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360. « 2025 sera une charnière parce qu'elle marque le 15ème anniversaire de la série NieR, alors j'aimerais faire quelque chose à cette occasion » a t-il déclaré.

« Que devrions-nous faire… peut-être quelque chose en lien avec le prochain jeu, ou des développements liés à cela… J'ai entendu les attentes des fans » a t-il ajouté. NieR 3 officialisé dès cette année ? Au regard de la déclaration de Yosuke Saito, ce n'est pas à exclure. Cependant, même si Square Enix réserve une annonce pour le 15ème anniversaire, qui aura lieu en avril prochain, rien ne dit que ce nouveau jeu sortira de sitôt. Sur son profil X, Yoko Taro s'est contenté d'une image en mentionnant 2025.

