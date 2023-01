Malgré ses qualités, le MMORPG d'Amazon New World peine un peu à trouver de nouveaux joueurs. Forçant le géant à agir.

Malgré un lancement un peu chaotique pour New World, le MMORPG d'Amazon possède de nombreux points positifs, notamment sa variété au sein de ses activités, un artisanat complet et profond et globalement une belle direction artistique. Pour autant, le jeu semble peine à convaincre ou du moins il semble posséder trop de serveurs, éparpillant ainsi la communauté. Amazon se retrouve donc dans l'obligation d'annoncer une fusion des serveurs pour la pérennité de son avenir.

Une grosse fusion pour New World

Alors qu'en octobre 2022, Amazon était ravi d'annoncer l'ouverture de serveurs "nouveau départ" pour New World, il semble bien que cette multiplication soudaine soit problématique sur le long terme. Car qui dit plus de serveurs, dit aussi une communauté scindée en plusieurs parties. Pour cette raison le 10 janvier prochain (2023) à partir de 18h00 vous aurez le droit à :

Niflheim et Caer Sidi seront fusionnés vers Asgard

Tir Na Nog et Dry Tree seront fusionnés vers Abaton

Apophis sera fusionné vers Artemis

Galahad sera fusionné vers Cleopatra

Gawain et Jupiter seront fusionnés vers Kronos

Fate et Morgaine seront fusionné vers Crassus

Gilgamesh et Imhotep seront fusionnés vers Nyx

Cette liste concerne l'Europe, si toutefois elle ne vous concerne pas, vous pouvez retrouver la liste complète par ici. Voilà qui devrait apporter un peu de dynamisme supplémentaire. Tout ceci intervient notamment dans le cadre d'un système de PVP inter-serveurs pour le MMORPG. Grosso-modo, une mise à jour prévue pour l'été 2023 devrait permettre aux joueurs de différents serveurs de pouvoir s'affronter gaiement. Dans ces conditions, il devient évident de regrouper et répartir au mieux les joueurs pour avoir des populations identiques ou très proches.

Disponible depuis le 28 septembre 2021, New World devrait on l'espère pour lui, continuer de vivre sa vie tranquillement pendant encore de longues années.

Que pensez-vous de cette fusion des serveurs ?