New World Aeternum s'annonce sur consoles et PC avec une date de sortie et une tonne de nouveautés sous le coudes ! Il va y avoir de quoi faire !

Le géant Amazon continue de grappiller du terrain dans le domaine du jeu vidéo et revient au Summer Game Fest 2024 avec une nouvelle de taille. New World, son jeu massivement multijoueur emblématique, s'offre une sortie sur console. En réalité, il s’agit presque d’une seconde peau, les développeurs nous parlent presque de suite spirituelle. Rien que ça.

New World, c’est un MMO disponible depuis 2021 et jusqu’ici exclusif au PC. Un jeu ambitieux qu’Amazon aura bichonné. La communication autour du jeu l’aura été également au point qu’à sa sortie, tout le monde se jette dessus. Les serveurs explosent, les développeurs n’étaient clairement pas prêts à accueillir une vague de joueurs aussi énorme. Un tsunami qui sera suivi d’une désertion. Le jeu pédalera pas mal dans la semoule un moment, devant affronter cheaters, bots et pléthore de bugs avant d’enfin se stabiliser.

Amazon lance son MMO sur consoles avec tout un tas de nouveautés !

Désormais, New World va bien et va étendre son parc sur PS5 et Xbox Series et opte pour un nouveau nom dans la foulée ! Les MMO, il n’y en a que trop peu sur console et il y a une réelle place à prendre, mais pour les fans de jeu solo, sachez que New World Aeternum proposera de faire l’aventure seul ! Un vaste monde ouvert bourré de quêtes et de donjons en tout genre.

Sur console, cette nouvelle sortie est une totale découverte. New World Aeternum accueillera donc l’intégralité du contenu du jeu d’origine et de toutes ses mises à jour, en plus d’intégrer d’office le DLC Le réveil de la Terre enragée. À cela s’ajoutera une flopée de nouveaux contenus et de fonctionnalités inédites qui seront aussi dispos sur PC via une mise à jour.

Au menu, des améliorations diverses et un tas de correctifs, mais aussi des ajustement pour le système de dialogue. De nouveaux archétypes de personnages seront aussi de la partie et le système de progression a été entièrement revisité. En prime, un nouveau raid difficile à 10 joueurs fera son apparition ainsi que de nouvelles épreuves solo haut niveau. Enfin, ce «nouveau» New World ouvrira sa toute première zone PvP (JcJ) à grande échelle, parfait pour les amateurs de combats compétitifs.







New World fait presque peau neuve, et c'est gratuit sur PC... à une seule condition

Le jeu a donc grandi, les développeurs s’en félicitent d’ailleurs et affirment avoir pris en compte le retour de la communauté. « Écouter les remarques des joueurs est fondamental dans notre façon de créer des jeux, et nous sommes convaincus que New World: Aeternum offre une expérience rafraîchissante de New World que les joueurs pourront apprécier ensemble sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes oui, puisque cerise sur le gâteau, New World Aeternum sera cross-plateforme et ce, dès sa sortie.

Le jeu sortira sur PS5, Xbox Series et PC le 15 octobre prochain. Il sera proposé en deux versions, une standard à 60€ et une deluxe avec des bonus à 80€. Enfin, pour toute précommande, les joueurs recevront une monture exclusive. Si vous possédez d’ores et déjà New World sur PC, il vous suffira de vous connecter au jeu avant le 14 octobre pour la récupérer.

Enfin, pour les joueurs PC, New World Aeternum sera gratuit à la seule condition d’avoir d’ores et déjà acheté le DLC Le réveil de la Terre enragée. En attendant, quoi de mieux qu'une bande-annonce et une pluie de visuels pour patienter ?