New Tales From The Borderlands s’officialisé avec une bande-annonce lors de la Gamescom 2022. Voici sa date de sortie et les nouveaux personnages jouables.

Teasé à maintes reprises, New Tales From The Borderlands s’est comme promis officialisé lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2022. La surprise avait été gâchée par un leak d'Amazon, mais voici la première bande-annonce, la date de sortie et les infos officielles partagées.

New Tales From The Borderlands se montre avec un trailer barré

Tales from the Borderlands est de retour. La suite attendue de pied ferme par les fans est désormais sous la tutelle de Gearbox Québec. Plusieurs anciens employés de Telltale ayant travaillé sur le jeu narratif et plus particulièrement son écriture rempilent pour ce nouvel opus qui proposera un tout nouveau casting. Les joueurs ne suivront plus directement Rhys et Fiona, mais un nouveau trio. Anu, Octavia et Fran qui tenteront de s’en sortir sur la planète Prométhée, visitée dans Borderlands 3. Si le casting sera composé majoritairement de personnages inédits quelques anciennes têtes des autres jeux.

Les choix effectués au cours de la partie auront toujours un impact aussi important dans l’histoire. New Tales From The Borderlands sera disponible le 21 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Le jeu gardera un format épisodique mais tous les chapitres seront disponibles dès son lancement.