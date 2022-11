Plus le temps passe plus Netflix souhaite se mettre au jeu vidéo et le géant vient de franchir une nouvelle étape dans cette optique.

D'abord géant de la série puis aussi du film, Netflix s'intéresse depuis plusieurs années aussi au jeu vidéo. C'est dans ce contexte que Mobilegamer.biz a repéré une liste de recherches d'emplois qui donnent de très bons indices sur un projet futur de la fameuse plateforme rouge.

Un gros jeu PC en route chez Netflix

Netflix recherche ainsi un directeur de jeu, un directeur technique, un directeur artistique, un analyste de jeu live-service direct et un ingénieur en chef expérimenté. Le projet est décrit par l'annonce comme étant "tout nouveau jeu PC triple-A" développé sous Unreal Engine. Mais ce n'est pas tout puisqu'il est spécifiquement décrit comme étant un RPG d'action à la troisième personne. Le candidat idéal est décrit comme ayant "au moins 10 ans d'expérience en conception de jeux, y compris une expérience en tant que directeur créatif, directeur de jeu ou un rôle de direction de conception comparable".

On ne sait évidemment rien d'autres mais on peut parier sans trop se mouiller sur l'adaptation d'une licence de la plateforme Netflix. Forcément on pense directement à Stranger Things étant donné la proximité évidente avec le monde du jeu vidéo ne serait ce que pour l'inspiration et les nombreux clins d'œil. On ne sait pas non plus ce qu'il va en être pour le modèle économique de ce futur jeu Made in Netflix mais les responsabilités du rôle d'analyste de jeu service incluent l'analyse des jeux gratuits et de jeux services (comme son nom l'indique). Difficile d'imaginer dans ces conditions un jeu vidéo qui ne respecte pas l'un de ces deux points.