Toutes les bonnes choses ont une fin. Les séries, qu'on a beau adorer, finissent toujours par s'arrêter. Si Netflix est connu pour mettre fin à ses programmes même quand ils semblent plutôt bien marcher, il arrive parfois qu'il n'y soit pour absolument rien. C'est ce qui va se passer pour cette série justement, l'une des plus appréciées de la plateforme, qui se termine aujourd'hui.

C'est la fin pour cette série ultra appréciée de Netflix

Après 4 saisons de bons et loyaux services, la série Sex Education va tirer sa révérence une bonne fois pour toutes. Otis, Maeve, Eric, Ruby et consorts ne rempileront pas pour une cinquième saison, c'est acté. La plupart des acteurs avaient déjà annoncé vouloir passer à autre chose, ce qu'ils ont tous partiellement fait d'ailleurs. Asa Butterfield (Otis) a notamment été vu dans plusieurs films, comme récemment dans All Fun and Games. Emma Mackey (Maeve) et Ncuti Gatwa (Eric), quant à eux, ont tous deux été vus dans Barbie, aux côtés de Margot Robbie, mais pas que. Ncuti Gatwa a par ailleurs tenu un rôle dans un jeu vidéo, puisqu'il est l'un des protagonistes de GRID Legends. Gillian Anderson (Jean), quant à elle, n'a jamais vraiment arrêté les projets de toutes envergures depuis X-Files.

La saison 4 de Sex Education est disponible dès maintenant

Si les acteurs semblent déjà passer à autre chose, les spectateurs, eux, sont tristes. La saison 4 est désormais disponible sur Netflix, ce qui signe la fin définitive d'une série extrêmement appréciée. Sex Education a grandement fait parler d'elle dès sa sortie, notamment parce que les acteurs sont attachants, mais aussi et surtout parce qu'elle traite de la sexualité sans tabou, mais paradoxalement avec une certaine naïveté et pudeur. Toujours drôle, un peu sexy, et parfois même pédagogique, Sex Education est une série réussie et on pourrait même dire nécessaire, puisqu'elle traite notamment de sujets particulièrement sensibles avec brio et intelligence, sans oublier un zeste d'humour parfois un peu trash. Elle manquera à Netflix, mais en attendant, il reste quelques épisodes à binge-watcher dès maintenant.