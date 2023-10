Netflix vient de sauver de justesse une nouvelle série très appréciée et issue d'une licence absolument culte. Elle arrive bientôt et devrait ravir les amateurs de science-fiction, mais pas que d'ailleurs.

La plateforme la plus célèbre est réputée pour ses programmes exclusifs, ses succès, voire ses phénomènes qui ont désormais marqué la culture populaire, comme Squid Game, par exemple, qui reviendra prochainement, d'ailleurs, et « pour de vrai ». Mais Netflix se traîne également une très mauvaise réputation, celle de mettre rapidement fin à des séries alors qu'elles ne semblent même pas avoir eu le temps de prendre leur envol. Pire encore, certains programmes disparaissent alors qu'ils semblent plutôt bien fonctionner à première vue, ce qui est difficilement compréhensible. Pourtant, le géant de la SVOD est également un sauveur, et l'on a tendance à l'oublier.

Une nouvelle série de justesse

Oui, Netflix abandonne peut-être certains projets, mais il en sauve d'autres in extremis. Dernièrement, par exemple, c'est Warrior Nun qui a bien failli disparaître avant d'être sauvé de justesse. Bon, ici, c'est surtout la pression des fans qui a fait pencher la balance, mais quoi qu'il en soit, Netflix a tout de même décidé de sauver les meubles. On se souviendra aussi des dernières saisons de Brooklyn Nine-Nine, sauvées d'une mort prématurée par Netflix, ou encore de Lucifer, même si cette dernière aurait bien fait de disparaître comme prévu (c'est méchant, et c'est un avis personnel, je sais, désolé). Aujourd'hui, Netflix effectue un sauvetage de plus avec Star Trek Prodigy, une série animée issue d'une des plus célèbres franchises de science-fiction.

Star Trek Prodigy arrive sur Netflix !

Star Trek Prodigy est une série animée initialement diffusée sur Paramount+. La filiale détient en effet les droits d'exclusivité sur la licence depuis quelque temps, ce qui avait d'ailleurs signé l'arrêt du programme sur Netflix pendant un moment.

Sauf que voilà, Paramount a décidé de faire un peu de ménage et a annoncé éliminer plusieurs créations originales pour réduire les coûts. C'est donc dans le cadre de cette restructuration que Netflix est venu mettre son nez pour prendre le contrôle de Star Trek Prodigy. La série entame donc sa diffusion sur sa nouvelle plateforme dès 2024 avec sa deuxième saison, actuellement en production. Dans cette série très colorée, on suit un groupe d'extraterrestres ayant mis la main sur un vaisseau de Starfleet et voyageant à travers l'univers. Une entrée sympa dans la franchise qui a bien failli disparaître, mais la voilà désormais sur Netflix