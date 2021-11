Netflix vient d’annoncer que ses abonnés utilisant des appareils iOS peuvent accéder aux jeux vidéo à partir d’aujourd’hui. Ce lancement des jeux vidéo Netflix sur iOS étant mondial, la France est elle aussi concernée.

Pour rappel, ces titres sont proposés sans publicité, sans coût additionnel, sans achats intégrés et disponibles en accès illimité. Et comme sur Android, le catalogue de lancement comprend pour l'instant cinq jeux.

À l’heure où sont écrites ces lignes, les jeux n’apparaissent pour l'instant pas encore dans l’application Netflix iOS. Ils sont cependant d’ores et déjà téléchargeables et jouables sans frais supplémentaires.

Pour les trouver, il suffit de se rendre dans l’App Store puis de taper le titre du jeu souhaité. La page consacrée à chacun des jeux précise par ailleurs qu’ils sont "exclusivement réservés aux abonnés Netflix."

Pour rappel, voici les cinq premiers jeux vidéo proposés aux abonnés Netflix :

Stranger Things : 1984

Relevez des missions palpitantes avec Hopper et les enfants, de Hawkins au monde à l’envers, dans cette aventure rétro pleine de surprises. Retour en 1984. Découvrez un jeu d’aventure et d’action auquel nos héros auraient pu jouer à leur époque. Explorez Hawkins et ses environs. Retrouvez vos endroits favoris tels que la forêt de Mirkwood et le Laboratoire National de Hawkins. Découvrez de nouveaux lieux que vous n’avez encore jamais vus !