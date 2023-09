Sur Netflix, on trouve de tout, et parfois, les succès sont là où on ne s'y attend le moins. On se souvient, par exemple, de l'explosion surprenante de Squid Game qui, si elle ne paie pas de mine sur le papier, s'est imposée comme une véritable série incontournable, si bien qu'elle aura bien droit à une saison 2 et qu'une nouvelle adaptation arrivera dès novembre.

C’est aussi ça Netflix, permettre aux autres pays de montrer ce qu'ils ont dans le ventre, ce qui n’est pas spécialement évident au cinéma, par exemple. C'est alors pour nous l’occasion de découvrir de vraies pépites ou de très bons films dont on n'attend absolument rien, comme ce blockbuster norvégien plus que surprenant qui concurrence Godzilla et tous les films de monstre du genre.

Une suite pour ce gigantesque carton Netflix

Son nom, Troll. Un titre explicite qui annonce la couleur dès le départ. Réalisé par Roar Uthaug (The Wave), Troll est un film fantastique et catastrophe qui repose essentiellement sur le folklore norvégien. Dans de fantastiques paysages embrumés, un troll gigantesque s’élève des montagnes. Son sommeil a été interrompu par l'homme, et il se retrouve alors perdu dans un monde qu'il ne reconnaît plus. La créature fait rapidement des ravages partout où elle passe.

Oui, le synopsis ne casse pas trois pattes à un canard, et l’on a déjà l'impression que l’on va se retrouver devant un nanar signé The Asylum. Mais ce n’est pas le cas. Troll est un blockbuster aux effets spéciaux très solides dans un premier temps et à la photographie maîtrisée. Alors oui, on n'échappe pas à quelques clichés, mais soit, c'est un prix à payer pour passer un très bon moment et en prendre plein les mirettes. Fantastique et folklorique, Troll fut une véritable surprise à sa sortie, et il a plus que cartonné. Le film norvégien s’est rapidement placé à la tête du podium des programmes les plus visionnés de la plateforme. Impossible pour Netflix de passer à côté d’une suite, ça tombe bien, celle-ci est commandée !

Troll 2 viendra bientôt tout casser

Pas de date de sortie, ni d'indice sur la suite des événements, mais Troll 2 est bel et bien en route. On se doute que d'autres immenses créatures vont venir pointer le bout de leur nez, peut-être même que l’on pourra explorer davantage le folklore norvégien et toutes ses créatures fantastiques et légendaires. Quoi qu’il en soit, Troll 2 est en route, et le film sera une nouvelle fois chapeauté par Roar Uthaug. Le réalisateur a d'ailleurs affirmé à Variety que le film s'appuierait une nouvelle fois sur les légendes norvégiennes. Il ne précisera toutefois pas lesquelles. Le film prend en tout cas forme, et le tournage devrait commencer d’ici 2024. On peut donc s’attendre à une suite l’année suivante, certainement