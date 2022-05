Neil Blomkamp qui est notamment un réalisateur de science fiction reconnu, se lance dans le jeu vidéo avec Off The Grid. Un battle royale sauce Cyberpunk.

Neil Blomkamp est le réalisateur derrière District 9 ou encore Chappie. Talentueux dans la SF, l'homme a décidé de se mettre aussi au jeu vidéo en se mettant à l'écriture pour le compte du studio allemand Gunzilla Games pour le développement de Off The Grid.

Un battle royale avec Neill Blomkamp à l'écriture

Le jeu est présenté comme étant un Battle Royale 2.0 tournant sous Unreal Engine 5. Forcément vous pouvez vous demander à quoi sert une personnalité de renom comme Neill Blomkamp au scenario dans ces conditions. Surtout pour un battle royale multijoueur. Eh bien 2.0 voilà la réponse. C'est à dire un battle royale mais visiblement avec de nombreuses missions scénarisées à la clé.

150 joueurs et du PvE

Le jeu devrait aussi proposer un vaste univers cyberpunk avec pas moins de 150 joueurs par serveurs. On est donc effectivement sur un battle royale un peu différent de ce que l'on a l'habitude de voir. Puisque le titre veut aussi mélanger du PvP en plus du PvP. On attend de voir ce que Neill Blomkamp va bien pouvoir apporter à tout ceci.

En attendant d'en savoir plus, vous pouvez admirer le teaser vidéo ci-dessus. Il ne donne pas beaucoup d'informations en plus. Sachez toutefois que le titre n'est pas prévu avant 2023 uniquement sur consoles nouvelle génération et PC. Il part en tout cas sur de bonnes bases grâce à Neill Blomkamp.

Que pensez-vous d'un jeu battle royale avec du PvE ? Et pensez-vous que la présence de Neill Blomkamp soit un gage de qualité ?