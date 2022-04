Reporté d'un an, le prochain Need For Speed ferait l'impasse sur la version PS4 et Xbox One. EA serait décidé à en mettre plein la vue mais seulement sur PS5, Xbox Series et PC.

Le prochain Need For Speed devrait finir sa course sur consoles et PC à la fin de l'année. Mais d'après le journaliste Jeff Grubb, Electronic Arts et Criterion Games ont encore changé leurs plans. Pour rappel, le titre avait été retardé d'un an afin que Criterion aide DICE sur Battlefield 2042.

Un Need For Speed 100% current-gen ?

Au cours de sa dernière émission Grubbsnax retranscrite par nos confrères de VGC, Jeff Grubb a donné des nouvelles du NFS 2022. Si l'on en croit le gaillard, le jeu de course arcade s'apprête bien à revenir d'ici la fin de l'année. Au mois de novembre plus précisément. Fait intéressant d'après lui, EA et Criterion aurait sacrifié la version PlayStation et Xbox One au profit d'une sortie exclusive sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Need For Speed est toujours prévu pour cette année... c'est vrai, et cet épisode devrait sortir en novembre. Si vous êtes un fan de la franchise et que vous avez acheté une console new-gen, voici quelques infos. Il sera disponible uniquement sur les consoles de nouvelle génération. Ils sont en train de basculer le développement exclusivement sur current-gen.

Tout est dit, Need For Speed 2022 arriverait uniquement sur PS5, Xbox Series et PC en novembre 2022. Une décision importante vu le parc installé de machines PS4 et Xbox One, mais nécessaire pour définitivement passer à autre chose. En revanche, cela marque un revirement dans la politique d'Electronic Arts qui, à l'origine, voulait voir le titre sur les deux générations.

Welcome to Miami

Dans son podcast, Jeff Grubb rapporte un dernier élément : Need For Speed 2022 pourrait se dérouler à Miami. Toutefois, sur ce point, il reste prudent car il n'est pas certain de l'information qu'il a pu avoir.

Une exclusivité current-gen est-il un argument pour vous ? Seriez-vous contents de retourner à Miami ou aimeriez-vous un autre cadre ? Attendez-vous ce nouvel épisode ? Dites nous tout en commentaires.