Même si les stocks de cette console tant désirée restent très faibles, nous assistons à une légère amélioration en ce début d’année 2023. Voici les sites où trouver la PS5 en ces premiers jours de l’année.

La PS5 de retour en stock : tentez votre chance en ce début d'année !

Sortie il y a de cela 2 ans, en novembre 2020, la console next-gen de Sony a créé une hype sans précédent. La PlayStation 5 existe en deux versions : la version standard, qui intègre un lecteur Blu-ray Ultra HD, et la version numérique, dédiée uniquement aux jeux dématérialisés et sans lecteur de disques. Ces deux versions disposent de la même architecture et offrent donc des performances identiques.

Depuis le début de leur commercialisation, ces deux modèles sont confrontés au même souci : une pénurie mondiale qui dure depuis plus de 24 mois. Cette rupture des stocks est causée par une insuffisance de certains composants essentiels à la production des PS5.

Cependant, la situation s’améliore en ce début d’année 2023 et certains géants de la vente en ligne commencent à disposer de stocks de PS5.

Voici les sites sur lesquels vous pouvez surveiller la disponibilité de la PlayStation 5 :

Quelques accessoires en promotion indispensables à la PS5 :