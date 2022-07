Ça va être le moment de dépoussiérer vos Air Jordan pour accueillir NBA 2K23 à la rentrée. La simulation de 2K Games se présente avec une bande-annonce portée par le héros des Chicago Bulls, Michael Jordan, qui trônera sur les éditions spéciales du jeu.

NBA 2K23 disponible en septembre 2022

NBA 2K23 sortira sur consoles et PC le 9 septembre 2022. Pas de plateformes annoncées, mais si c'est comme le précédent opus, ce sera PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ainsi que Nintendo Switch.

Pour illustrer les éditions spéciales, 2K Games a jeté son dévolu sur le légendaire Michael Jordan. L'année dernière, le trio Dirk Nowitski, Kevin Durant et Kareem Abdul-Jabbar était sur les jaquettes de NBA 2K22. Il y aura deux éditions « Michael Jordan » et « Championnat ». Cette version limitée continent un abonnement de 12 mois au NBA League Pass qui permet d'assister depuis chez soi aux matchs de la discipline, en direct et à la demande en différé.

Les éditions Michael Jordan et Championnat seront précommandables ce jeudi 7 juillet.

Le Jordan Challenge fête son retour

À joueur exceptionnel, mode exceptionnel. Le Jordan Challenge revient. Dans ce dernier, le joueur pourra vivre lui-même 15 moments des plus mémorables de la carrière de Michael Jordan, à travers 15 défis. Dix de NBA 2K11 et cinq petits nouveaux.

Le Jordan Challenge met également en évidence un large éventail de performances passionnantes du parcours universitaire, en NBA et avec l’équipe des Etats-Unis de Jordan que les joueurs pourront vivre grâce aux 15 Challenges. Ces défis intègreront des vignettes vidéo uniques issues de témoignages particuliers de nombreuses sommités de la NBA : coéquipiers de Jordan, adversaires et autres personnalités du sport, qui l’ont vu évoluer et peuvent témoigner de son héritage à une jeune génération de fans de la NBA.

NBA 2K23 sera disponible dès le 9 septembre 2022.