Que ce soit The Last of Us 3 ou une nouvelle IP, quand entendrons-nous parler du prochain jeu Naughty Dog ? Neil Druckmann, co-président du studio, donne une réponse qui ne plaira peut-être pas.

Naughty Dog promet du lourd pour 2023, mais se gardera bien de dévoiler quoique ce soit en ce début d'année. La révélation de leur nouveau jeu pourrait même prendre beaucoup de temps...

Le nouveau jeu Naughty Dog ne sera pas annoncé en avance

Le multijoueur The Last of Us Factions devrait être à l'heure pour une sortie en 2023 selon les dires de Naughty Dog. Mais ce ne sera pas la seule surprise autour de la franchise, et le studio a d'autres choses dans les cartons.

The Last of Us 3 ? C'est l'une des pistes puisque les grandes lignes du scénario sont écrites. Qu'il s'agisse d'un troisième volet ou d'une nouvelle franchise, Neil Druckmann affirme que ce sera complètement différent de leurs autres productions. La structure du projet est davantage pensée comme une série TV.

L'annonce de ce nouveau gros jeu pourrait prendre du temps, beaucoup, car Naughty Dog ne veut pas reproduire les erreurs d'Uncharted 4 : A Thief's End et The Last of Us 2.

Nous avons annoncé Uncharted 4 et The Last of Us Part II bien à l'avance, mais cela a en fait engendré des problèmes d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée que nous avons parfois eus au studio. En retardant un peu cette annonce, nous pouvons davantage contrôler le calendrier et aborder la production de manière plus réfléchie. Il y a donc notre projet multijoueur dans l'univers de The Last of us et il y a également un autre projet pour lequel je ne dirai rien, qui est prévu au-delà de 2023 et pour lequel nous sommes aussi très emballés. Via ComicBook.

Patience donc...