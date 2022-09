Naughty Dog aurait-il encore une fois placé un easter egg de leur prochain jeu dans The Last of Us Part 1 ? Des fans pensent en tout cas avoir découvert quelque chose avec ces images.

Alors que The Last of Us Part 1 a reçu une pluie d'excellentes notes et que des joueurs sont furieux pour leur collector détruit, certains pensent avoir fait une grosse découverte sur un projet secret de Naughty Dog.

Un jeu de fantasy pour Naughty Dog ?

Sorti il y a quelques jours, TLOU Part 1 se porte bien et les ventes semblent au rendez-vous. Quand certains l'ont déjà platiné, d'autres scrutent les décors dans le moindre détail. Et ça a amené les plus observateurs à tomber sur les images ci-dessous.

Des artworks de paysages et de personnages de fantasy qui sont à priori absentes des deux versions précédentes du soft. Il n'en fallait pas plus pour faire travailler l'imagination de fans. Selon eux, il pourrait s'agir d'un teasing concernant le prochain jeu Naughty Dog.

Pourquoi cette supposition ? Ce ne serait pas la première fois que les Dogs utilisent un tél procédé. Dans Uncharted 3 : L'illusion de Drake, il y avait une référence à un champignon mortel, le Cordyceps de The Last of Us. À noter que les images sont également dans The Last of Us 2.

Un peu plus tôt cette année, une rumeur suggérait justement que l'un des nombreux projets « incroyables » de Naughty Dog allait être un jeu de fantasy. Un titre qui ne serait pas réalisé par Neil Druckmann. Une rumeur à prendre avec de gigantesques pincettes étant donné qu'on ne connaît pas le sérieux de la personne à son origine.