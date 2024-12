Que ce soit pour un The Last of Us 3, Uncharted 5 ou de nouvelles licences, l'avenir de Naughty Dog est plus prometteur que jamais après cette annonce.

Tout le monde se demande sur quoi travaille Naughty Dog depuis plusieurs années. Car mine de rien, The Last of Us 2 date de 2020. Entre temps, le studio californien a sorti The Last of Us Part 1 ainsi que The Last of Us 2 Remastered sur PS5. Une manière de se faire la main sur la console, et de combler le calendrier, mais les nouveautés se font attendre du côté des Dogs. Heureusement, plusieurs jeux solo sont en développement et une énorme annonce a été faite pour les prochains titres.

Les Dogs s'offre un talent de SIE Santa Monica

Quel sera le prochain jeu de Naughty Dog ? C'est une bonne question et personne ne semble avoir la réponse pour le moment, même parmi les insiders. Ce qui est presque sûr, c'est qu'un The Last of Us 3 verra le jour bien que Neil Druckmann ait promis que « nous ne serons pas le studio de TLOU pour toujours » aux fans. Même s'il y a une volonté de retourner auprès d'Ellie, le futur titre de Naughty Dog - qui pourrait sortir entre 2026 et 2028 - devrait être une nouvelle licence. Et le studio pourrait changer complètement d'univers avec une production d'heroic fantasy ou de science-fiction. Le fameux Savage Starlight qu'on a vu à travers Uncharted 4 et The Last of Us ? Pourquoi pas.

En tout cas, Naughty Dog veut prendre une direction totalement différente pour aller vers quelque chose qui offre davantage de liberté aux joueuses et joueurs, mais aussi aux développeurs. Neil Druckmann s'est dit très intéressé par explorer un autre type de narration, et a même esquissé une comparaison avec Elden Ring ou encore Inside. Que ce soit The Last of Us 3, une nouvelle IP de fantasy ou de SF, Naughty Dog pourra compter sur l'expertise d'un grand talent qui vient renforcer cette équipe de rêve.

Raf Grassetti, le directeur artistique de God of War, chez Naughty Dog

Raf Grassetti, ancien directeur artistique sur God of War, a rejoint Naughty Dog. « Un nouveau chapitre » a t-il écrit sur son compte X avec une emote patoune de chien, et le logo du studio, histoire que ce soit bien clair pour tout le monde. Grassetti avait quitté SIE Santa Monica pour développer un jeu AAA avec Netflix, mais il a été contraint de se trouver une nouvelle maison après la fermeture du studio par la firme au N rouge. Lee Davis, un vétéran de Naughty Dog, est revenu au bercail cet été, tandis que Shaun Escayg, le directeur créatif d'Uncharted The Lost Legacy, avait également fait son retour après le flop de Marvel's Avengers.

Outre le fait d'avoir bossé sur le design de Kratos et des autres personnages des derniers jeux, Raf Grassetti a souvent fait preuve de son talent sur les réseaux sociaux. Il avait par exemple donner vie à des versions réalistes de personnages de DBZ, de Marvel et plus encore. Pour l'heure, l'intéressé n'a pas révélé le projet pour lequel Naughty Dog a fait appel à ses talents, mais nul doute qu'il devrait poser son empreinte sur les différents jeux à venir du studio.

Source : Raf Grassetti via X.