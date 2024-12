Naughty Dog a annoncé son tout nouveau jeu et ça va clairement vous changer de The Last of Us et Uncharted.

The Last of Us 3 est déjà dans tous les esprits. L’aura de la licence suffisait en elle-même à espérer une suite, mais le carton phénoménal de la série HBO a changé les enjeux pour cette suite. Le succès de la saga a atteint son paroxysme et l’annonce d’un nouvel épisode n’était qu’une formalité. Neil Druckmann a mis fin au suspense cette année, pour que l’on puisse enfin laisser le conditionnel derrière nous. Ce n’était en revanche pas la seule rumeur qui courait autour du studio. Naughty Dog travaillerait sur une nouvelle licence, qui serait soit de la science-fiction, soit de la fantasy. Le couperet est tombé.

Naughty Dog se met à la sci-fi

Les rumeurs vont pouvoir prendre fin. Naughty Dog travaillait bien dans le semi-secret sur une toute nouvelle licence, qui va clairement dépayser les inconditionnels du studio. On quitte le monde post-apocalyptique de The Last of Us ou les virées dépaysantes d’Uncharted pour partir dans l’espace. Leur nouveau jeu sera donc orienté science-fiction et ne lésinera visiblement pas sur le placement de produit à en juger par le nombre de références à des marques terriennes (Adidas, Porsche, Ferrari). Son nom, Intergalactic : The Heretic Prophet. Il suivra Jordan A. Mun, incarnée par Tati Gabrielle (You, Uncharted le film, Sabrina), une chasseuse de primes qui se retrouve sur Sempiria, une planète lointaine coupée du reste de l'univers. Toutes les communication son coupées depuis des centaines d'années. Elle devra utiliser toutes ses compétences et sa sagesse si elle veut espérer être la première personne à quitter l'orbite en 600 ans.

Le trailer, entièrement capturé avec le moteur maison de Naughty Dog, s’arrête sur ce qui semble être une phase de gameplay, qui reposera visiblement sur des combats avec des épées futuristes. Les détails sont pour l’heure maigres, mais Intergalatic : The Heretic Prophet pourra se targuer d’avoir de beaux noms à son tableau. A commencer par Neil Druckmann (The Last of Us) à la direction ou encore Atticus Ross et Trent Reznor à la bande originale (Shogun, The Social Network...). Pas de fenêtre de sortie, ni de plateforme n’ont été annoncés pour ce qui sera à n’en pas douter une exclusivité PlayStation.