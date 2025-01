Depuis l'annonce d'Intergalactic The Heretic Prophet, les fans de Naughty Dog sont à l'affût de n'importe quel détail qui pourrait révéler plus de choses sur le contexte ou le scénario. Car pour l'instant, le studio reste assez mystérieux sur son prochain bébé. On sait toutefois qu'on incarnera Jordan A. Mun (Tati Gabrielle), une dangereuse chasseuse de primes, qui se retrouve bloquée sur Sempiria. Une planète lointaine dans le système qui n'a plus de communication avec l'extérieur depuis des centaines d'années. Cette nouvelle histoire racontera également ce qu'il se passe « quand vous placez votre foi dans différentes institutions ».

Naughty Dog vous entendra crier dans Intergalactic

Après l'univers post-apocalyptique de The Last of Us, Naughty Dog se lance dans une nouvelle franchise de science-fiction avec Intergalactic The Heretic Prophet. Un jeu d'action-aventure qui rappellera vraisemblablement un peu plus les débuts du studio. Durant une interview avec le Times, Neil Druckmann a confirmé deux influences majeures qui sont Akira et Cowboy Bebop. Mais grâce à Colin Lorimer, un dessinateur et scénariste de comics qui a travaillé pour Dark Horse, IDW et d'autres sur X-Files, Hellraiser ou Burning Fields, on découvre une autre facette du titre qui devrait vraiment plaire à certains fans.

Cette nouvelle découverte provient de son compte Instagram où il a exprimé sa joie de faire partie du projet dans un post publié au moment de l'annonce. Un message qui s'accompagne de plusieurs hashtags fort intrigants dont #horreur et #alien. Visiblement, le prochain jeu de Naughty Dog devrait donc verser dans l'horreur, en s'inspirant d'une franchise culte du cinéma, et peut-être à un degré qu'on imagine pas encore. Car en plus de Colin Lorimer, l'artiste Tye Martinez a aussi fait savoir qu'il avait été embauché par les Dogs.

En vous rendant sur le compte Instagram de Tye Martinez, vous pourrez voir de très nombreux clichés étranges et principalement tournés vers l'horreur. Si on retrouve son sens de la photographie, de la mise en scène et de la composition, ça promet de réserver de gros morceaux. Naughty Dog n'en est pas à son coup d'essai dans l'horreur puisque The Last of Us avait également des éléments horrifiques avec les fameux clickers, même s'il ne cherchait jamais à faire peur. Intergalactic The Heretic Prophet pourrait donc prendre une direction similaire pour essayer de contenter la majorité de la communauté Naughty Dog.

