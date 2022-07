Un autre grand talent de Naughty Dog a décidé de tourner la page. Il s'agit de Josh Scherr, cinematic animator, qui a été une pièce maitresse de tous les jeux du studios depuis Jak and Daxter: The Precursor Legacy en 2001.

Après Christophe Balestra ou Bruce Straley, Naughty perd donc Josh Scherr qui s'est expliqué sur son compte personnel Twitter.

Quand j'étais enfant, créer des jeux vidéo était mon hobby. Je n'aurais jamais imaginé en créer dans le but de gagner ma vie, et encore moins au sein d'un studio comme Naughty Dog. La semaine dernière, après 21 ans et avoir contribué au lancement de 10 jeux, j'ai dit au revoir à mes amis et collègues au chenil. À tous mes incroyables collègues au fil des années : je suis si reconnaissant de votre inspiration, votre soutien et votre confiance. Merci d'avoir supporté mes défauts, d'avoir pardonné mes erreurs et de m'avoir donné des occasions de grandir. Vous avez tous rendu ces 21 années mémorables. On s'est éclatés.

Les Dogs vont me manquer énormément, mais il arrivera un moment où je vais pouvoir jouer à un jeu Naughty Dog en ne sachant que très peu de choses en amont. Et ils préparent des trucs incroyables. Sérieusement, URNOT E. Quant à moi ? Ça a été l'éclate mais c'est le moment pour un nouveau départ. Je vous en dirai plus bientôt.