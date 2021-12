Après le succès de The Last of Us Part II en 2020, Naughty Dog aura conservé un relatif silence cette année, ce qui n'a pas empêche ses petites (et grandes) mains de jouer à une bonne partie de la production vidéoludique. Voici leurs temps forts.

Rien ou presque n'a filtré sur ce qui occupe jour et nuit les équipes de Naughty Dog, même si les indices pointent vers une expérience multijoueur qui pourrait s'entendre comme un prolongement de The Last of Us Part II. En revanche, les équipes qui œuvrent du côté de Santa Monica ont joué à tout ce que la concurrence a su proposer, et livrent une fois encore les jeux de 2021 qui les auront le plus influencé.

Les Dogs approuvent ce message

Crevons immédiatement l'abcès : si le coprésident Neil Druckmann n'avait pas hésité à en placer une pour Fall Guys l'an passé, il ne se prononcera pas pour cette nouvelle édition. Désolé. Sans doute est-il trop occupé à travailler sur "le jeu super cool" de Naughty Dog ?

Pour le reste, un certain Deathloop est plébiscité par bien des responsables de The Last of Us Part II, puisque cité par son coréalisateur Kurt Margenau, son system designer Matthew Gallant, et son directeur du développement Waylon Brinck :

Deathloop m'a aidé à briser mes mauvaises habitudes dans les immersive sim. La structure de la boucle temporelle m'a donné la permission d'abandonner l'idée de runs sans faille pour adopter un style de jeu plus improvisé et chaotique. Cela était particulièrement vrai lorsque j'étais attaqué par un joueur talentueux incarnant Julianna, transformant instantanément la carte que j'avais parcourue furtivement en jeu palpitant du chat et de la souris.

Le GOTY des Game Awards It Takes Two aura également marqué l'année 2021 de quelques Dogs, à l'instar de la responsable de la communication Rochelle Snyder, ou le coprésident Evan Wells, qui s'y est adonné avec son fils.

La prime à la boucle

Les Dogs citent à égalité Returnal, le GOTY de bien des membres de la rédaction, avec lesquels le vice président Arne Meyer et le directeur de l'animation Jeremy Yates sont plutôt raccord :

Merveilleuse concoction de beauté et d'horreur, Returnal a créé un monde dans lequel je me suis perdu pendant de NOMBREUSES heures en 2021. Returnal était une masterclass en termes d'efficacité de conception, et a créé une boucle de jeu vraiment convaincante qui a fait battre mon cœur et mis mes paumes en sueur. J'ai adoré la narration environnementale subtile et la façon dont la trame de fond s'est lentement révélée de manière non-conventionnelle.

Mentionnons enfin Fortnite, Frostpunk , House of Ashes, Inscryption et Metroid Dread, qui auront également marqué l'année de Naughty Dog, à un moindre niveau. Allez, et à l'année prochaine !