Ça a été un des temps forts de conclusion de l'année 2024 : l'annonce par Naughty Dog de son tout nouveau jeu et, par la même occasion, de sa nouvelle licence. Intergalactic The Heretic Prophet n'est pas encore daté, mais le jeu est en développement depuis déjà quelque temps. Un temps pendant lequel les équipes ont dû garder le secret. Ce n'était pas forcément des plus évidents, surtout face à certaines critiques particulièrement redondantes, comme l'explique Neil Druckmann, le co-président du studio.

Naughty Dog a entendu les remarques du public

Dans la foulée de l'annonce d'Intergalactic The Heretic Prophet aux Game Awards 2024, The New York Times a publié une longue interview du directeur du jeu et co-président de Naughty Dog. Neil Druckmann est ainsi revenu sur les premiers détails de sa nouvelle licence, mais aussi les commentaires du public qu'il a lu ces dernières années.

On peut dire que les équipes de Naughty Dog ont les épaules solides. Après la vague de harcèlement reçu pour The Last of Us Part II, le studio a continué à faire face à des critiques inlassables quant à ses productions. Neil Druckmann ne s'en cache pas, c'était compliqué de garder le projet d'Intergalactic secret pendant qu'il voyait que les fans des Dogs ne cessaient de réclamer une nouvelle licence :

C’est vraiment difficile de travailler sur ces choses en secret et en silence durant tant d’années, puis de voir nos fans dire sur les réseaux sociaux : « Assez de remasters et de remakes ! Où sont vos nouveaux jeux et vos nouvelles IP ? » Neil Druckmann, pour The New York Times

Intergalactic est la nouvelle licence des Dogs. © Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Les remake et remaster, l'art de progresser et de faire patienter

En tournant sur deux licences depuis 2007, Naughty Dog restaient un peu dans sa zone de confort. Malgré la qualité reconnue aux jeux Uncharted et The Last of Us, les fans réclament depuis longtemps qu'un vent d'air frais souffle sur le studio. On a même le sentiment que cette impatience n'a eu de cesse de se renforcer avec l'enchaînement des remakes et remasters ces dernières années.

Cela dit, ces différents projets ont été l'occasion de forger les nouvelles équipes. Car, rappelez-vous : après la sortie de The Last of Us Part II, le studio a fait face à de nombreux départs en raison du crunch imposé pour terminer le jeu. Les Dogs épuisés et désireux de faire autre chose ont laissé la place à de plus jeunes recrues.

En travaillant sur The Last of Us Part 1, le remake du premier opus, ou encore Uncharted Legacy of Thieves Collection, elles ont pu apprendre les techniques du studio. Plus encore, elles se sont familiarisées avec de nouvelles machines. Rappelons que les deux jeux ont ouvert le bal de Naughty Dog sur PS5 ainsi que sur PC. Bien sûr, il faut aussi noter que c'est aussi l'occasion de renflouer les caisses pour financer les projets en cours et à venir.

Maintenant, le vent devrait tourner pour le studio avec Intergalactic. Cependant, Naughty Dog n'abandonne pas entièrement les réitérations de ses titres déjà parus. Preuve en est The Last of Us 2 Remastered. Après un portage sur PS5, le sequel des aventures d'Ellie et Joel s'apprête à sortir sur PC. Il y aura donc encore d'autres occasions de découvrir les classiques des Dogs sur les machines les plus récentes.