John Wallin Liberto, artiste conceptuel suédois de renom, est une figure incontournable dans l'univers des jeux vidéo et du cinéma. Actuellement Lead Concept Artist chez Naughty Dog, il est célèbre pour ses visuels immersifs qui transportent les spectateurs et joueurs dans des mondes futuristes et saisissants. Il travaille notamment sur le très attendu Intergalactic. De quoi donner une bonne idée du monde qui nous attend.

Un talent reconnu dans l'industrie chez Naughty Dog

John Wallin Liberto a laissé son empreinte dans certaines des franchises les plus emblématiques du jeu vidéo. Outre Naughty Dog, il a notamment travaillé sur Halo 4, où il a imaginé des paysages extraterrestres et des vaisseaux spatiaux complexes. Ses créations pour Gears of War 1 et 2 ont donné vie à des environnements industriels sombres et à des machines de guerre imposantes. Il a également participé à Unreal Tournament III, où il a conçu des décors dynamiques et immersifs.

L'artiste ne se limite pas au jeu vidéo. Il a également collaboré avec l'industrie cinématographique en tant que matte painter, réalisant des décors numériques pour des productions majeures telles que Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban et Alien vs Predator. Ces expériences lui ont permis d'élargir son champ d'action et de perfectionner sa maîtrise des environnements visuels complexes. Au sein de la galerie ci-dessous, vous pouvez voir à quoi ressemble son art. C'est aussi une bonne occasion d'imaginer à quoi pourrait ressembler Intergalactic, la nouvelle licence très attendue de Naughty Dog.





















Intergalactic et l'espace

Naughty Dog, connu pour ses sagas emblématiques The Last of Us et Uncharted, change radicalement d'univers avec Intergalactic : The Heretic Prophet. Exit les mondes post-apocalyptiques et les chasses au trésor. Le studio nous emmène cette fois dans l'espace, dans un jeu de science-fiction inédit qui promet d'être dépaysant.

L’histoire suit Jordan A. Mun, une chasseuse de primes incarnée par Tati Gabrielle (You, Uncharted : le film, Les Nouvelles Aventures de Sabrina). Elle se retrouve sur Sempiria, une planète isolée du reste de l’univers. Les communications avec ce monde sont coupées depuis plus de 600 ans. Son objectif : réussir à quitter cette planète hostile, une première en plusieurs siècles. Pour y parvenir, Jordan devra utiliser toutes ses compétences et sa sagesse pour survivre.