Dans la surprise générale, des vétérans de Naughty Dog et autres noms tout aussi prestigieux annoncent l'ouverture d'un nouveau studio. Il n'en fallait pas plus pour exciter notre curiosité.

Baptisé emptyvessel, ce studio dit « AAA indépendant » tout nouveau tout beau rassemble ainsi des profils très talentueux issus d'écuries de marque comme Naughty Dog, Activision ou encore id Software. Leur premier projet : un shooter immersif qu'on nous annonce innovant. Ça promet déjà !

Des vétérans de Naughty Dog, Activision, id Software et autres changent de navire

Alors que les licenciements en masse frappent durement des dizaines de milliers de personnes à travers le monde travaillant à la création des jeux vidéo, un nouvel espoir prend forme. Sous la bannière emptyvessel, des vétérans de nombreux studios prestigieux se sont rassemblés. Le communiqué de presse présentant l'excellente nouvelle annonce d'emblée la couleur. Ce studio « AAA indépendant » compte en effet des profils ayant travaillé sur des franchises absolument iconiques. Pêle-mêle, on peut citer Borderlands, DOOM, The Last of Us ou encore Tomb Raider. Voilà un sacré pedigree pour cette jeune entreprise !

Pour caresser encore plus les joueurs dans le sens du poil, leur objectif nous apparaît on ne peut plus salutaire. « Nous sommes mus par la mission de créer des jeux de grande qualité et par la passion de prendre des risques. Ce afin de proposer de nouvelles et rafraîchissantes formes de divertissement ». Pour leur premier projet, emptyvessel titille notre curiosité en mentionnant un shooter immersif propulsé par l'éblouissant Unreal Engine 5.

Un nouveau petit studio destiné à faire de grandes choses ?

Emanual Palalic, PDG d'emptyvessel, s'est fendu de sa propre déclaration relative à cette annonce. « En mettant l'accent sur nos forces et en les combinant, nous croyons qu'il est possible de créer des jeux AAA de bonne facture, même avec des équipes plus petites. L'industrie a trop souvent négligé les personnes qui donnaient tout leur être pour produire ce genre d'expérience. Avec emptyvessel, nous sommes déterminés à changer les choses. Notre but est avant tout de faire du rêve du plus grand nombre de développeurs une réalité ».

Un discours qui va certainement résonner tant chez beaucoup de développeurs que de joueurs. Ce groupe prometteur composé de vétérans de grands studios comme Naughty Dog ou id Software peut-il toutefois tenir ces belles promesses ? Il faudra attendre de voir leur premier jeu en action pour en être sûr. Nous leur souhaitons en tout cas plein de réussite dans cette louable entreprise !