Histoire de marquer ce début d'année 2024, Nacon a tenu à nous en mettre plein la vue avec un grand nombre d'annonces. À cette occasion, l'éditeur a organisé Nacon Connect, un événement en ligne chargé en contenu. Nouveaux jeux, grosses annonces, retour de licences cultissimes… Nacon n'a pas chômé et il y en a clairement pour tous les goûts, que vous soyez fans de RPG, de simulation de courses automobile ou plutôt axé jeux de survie voire même (pourquoi pas) amoureux de vélos, les prochains jeux de la firme ratissent large, très large.

Les grosses annonces avec le retour de deux belles licences !

Depuis plusieurs années maintenant, Nacon enchaîne les projets : nouveaux matériels gaming, nouveaux studios de développement, plein de jeux sous le coude… La firme ne lâche rien même si elle se casse parfois les dents. Ce soir, Nacon nous a montré qu'il a encore pas mal de choses à nous faire découvrir, et la soirée fut chargée en annonces. Au total, plus d'une dizaine de jeux sont venus faire les beaux. Parmi eux, de très grosses licences, oui, mais également de jolies petites surprises et d'excellentes nouvelles pour des jeux très sympas. On fait le tour.

Terminator Survivors, Skynet vous traquera jusqu'à la fin !

On commence doucement avec les grosses annonces de la soirée, comme Terminator Survivors, le jeu de survie qui nous plongera bien des années après le fameux Jugement Dernier. Coincé quelque part entre les deux premiers films de la licence, Terminator Survivors nous demandera donc de survivre dans un monde post-apocalyptique où rôde une armée de robots tueurs, mais pas seulement. D'autres survivants peu amicaux chercheront eux aussi à mettre la main sur les dernières ressources du monde. Terminator Survivors sortira le 24 octobre 2024 en accès anticipé sur PC via Steam.

Test Drive Unlimited Solar Crown, le grand retour de la licence

Attendu depuis bien des tours de pistes, Test Drive Unlimited Solar Crown est venu dire coucou lors de cette Nacon Connect 2024 pour nous dévoilé davantage de gameplay. On quitte le bitume pour faire un tour du côté du off-road avec toute sa poussière, sa boue collante et ses gros bolides tout-terrain. Aucune autre nouvelle majeure malheureusement, mais Test drive Unlimited Solar Crown est attendu cette année sur PS5, Xbox Series et PC.

Endurance Motorsport Series prêt à faire chauffer la gomme face a GT7 et Forza

Gran Turismo 7 et Forza Motorsport n'ont qu'à bien se tenir, un nouveau concurrent rentre en piste : Endurance Motorsport Series. Développé par le studio derrière Test Drive Unlimited Solar Crown (et tous les jeux de la licence en réalité), cette nouvelle licence semble vouloir miser sur un tout autre registre. Ici, on parle de simulation pure et dure de circuits et de voitures sous licences officielles, de tours de pistes à gogo, de gomme qui chauffe, d'arrêts aux stands et surtout, de courses d'endurance, les plus pointues en termes de stratégie. Endurance Motorsport Series a encore beaucoup de choses à nous dire et encore plus à nous montrer. Le jeu est attendu courant 2025 sans plus de précision. On suppose que les consoles PS5, Xbox Series ainsi que le PC seront visées.

Greedfall 2 : The Dying World, un RPG ambitieux

La suite du célèbre jeu de Spiders est venue se montrer lors de la Nacon Connect 2024. Il en a d'ailleurs profité pour nous faire une bien jolie annonce : la date de lancement de son accès anticipé sur Steam. Greedfall 2 sortira donc dès cet été sur PC dans un premier temps. Les développeurs nous en diront plus prochainement, mais ont déjà annoncé que le jeu serait bien plus ambitieux que le premier. Le système de combat a été revu, les relations entre les personnages améliorées et chaque choix aura un impact significatif sur le monde qui vous entoure. Ambitieux, on vous dit !

Les autres annonces du Nacon Connect 2024 dont une belle surprise !

Et on commencera tout de suite avec la belle surprise de cette sélection, l'annonce de Dragonkin The Banished, un jeu d'action qui lorgne du côté du hack'n slash et ne cache d'ailleurs pas s'inspirer de très grands comme Diablo 4 par exemple. Le jeu promet des combats dynamiques, des classes variées et tout un tas d'autres surprises. Le titre est prévu sur consoles et PC pour l'année prochaine.

Autre bonne nouvelle et toujours du hack'n slash avec Ravenswatch. Le roguelite inspiré des contes et légendes nous a fait une bien belle annonce. Il va enfin sortir de son early access et promet même de nouvelles mises à jour gratuites. Voilà de quoi ravir ses fans au plus haut point !

On passe maintenant à du RPG tactique avec Crown Wars The Black Prince qui sortira au mois de mars 2024 sur consoles et PC. Le jeu nous catapultera durant la fameuse Guerre de 100 ans qui oppose plusieurs familles royales. Guerre, complot et autres joyeusetés sont donc au programme de ce jeu annoncé comme particulièrement tactique et stratégique.

Le Nacon Connect 2024 nous a également annoncé l'arrivée d'un nouveau DLC pour Session, le jeu de simulation de skate qui cartonne pas mal, ainsi que plusieurs jeux "sims & cosy" comme Chef Life, Taxi Life, Ambulance Life ou encore Garden Life. Tous sont des simulateurs de vie, vous l'aurez compris. On aura enfin eu le droit à un aperçu de plusieurs autres jeux de sport qui arriveront prochainement : Tour de France 2024 (du vélo), Pro Cycling Manager 2024 (encore du vélo), MXGP (de la moto), Tiebreak (du tennis) et Rugby 24, du foot… (non, évidemment). Un programme particulièrement chargé donc.

